الشرباتي بين العشرة الكبار في التصنيف الجديد للتايكواندو

خالد المنيزل

عمان – اجتاز لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي حاجز العشرة الكبار، واحتل الترتيب التاسع في وزن تحت 80 كغم للاعبين الأولمبيين، وفق التصنيف الجديد للاتحاد الدولي للتايكواندو الذي صدر أمس.

وقفز الشرباتي 5 مراكز برصيد 252.35 نقطة، وأضاف 40 نقطة بعد ان فاز بذهبية الجولة الثالثة لوزنه في صوفيا – بلغاريا، ويعتبر الشرباتي ثاني لاعب أردني يجتاز حاجز الكبار للموسم الحالي، بعد اللاعب أحمد أبو غوش الذي حافظ على ترتيبه الرابع في وزن تحت 68 كغم، بينما حافظت اللاعبة جوليانا الصادق على ترتيبها 11 أولمبيا لوزن 67 كغم، رغم نيلها برونزية صوفيا خلال الشهر الماضي.

ويحق للاعبين الثلاثة المشاركة في الجولة الرابعة والأخيرة في موسكو الشهر الحالي، بينما تراجع لاعب المنتخب الوطني حمزة قطان 3 مراكز لغيابة عن جولتي صوفيا في بلغاريا وتشيبا في اليابان بسبب الإصابة.

الشرباتي بين الكبار

ينتظر لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي الجولة الأخيرة من الجائزة الكبرى بفارغ الصبر، بحثا عن أكبر عدد من النقاط، لخطف إحدى بطاقات التأهل الأولمبية المقبلة، بعد أن قفز 5 مراكز وأصبح رصيده النقطي 252.35 نقطة، بعد أن حافظ اللاعبون أصحاب المراكز على ترتيبهم. وبالنظر إلى نقاط الشرباتي وباقي اللاعبين، يلاحظ أن الفارق ليس كبيرا في حال نيله أحد المراكز الثلاثة الأولى في موسكو، وجاء المصري سيف عيسى بالترتيب الخامس بنفس الوزن وينتظر أن ينال إحدى بطاقات الوزن لأولمبياد طوكيو 2020.

أبوغوش والصادق

ما يزال لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو غوش يحتل الترتيب الرابع عالميا برصيد 306.92 نقطة، حيث حافظ اللاعبون من الأول وحتى الثامن على ترتيبهم، لكن الملفت للنظر ان هامش النقاط بين اللاعبين من الرابع وحتى التاسع لا يتجاوز 20 نقطة، الأمر الذي يعني أن أبو غوش مطالب بالتواجد في الجولة الأخيرة في موسكو لنيل مزيد من النقاط، للمحافظة على بطاقته إلى الأولمبياد المقبل.

اما اللاعبة جوليانا الصادق ورغم نيلها برونزية جولة صوفيا حيث أضافت الى رصيدها 14.68 نقطة، الا انها لم تستطع اجتياز حاجز العشرة الكبار، ورصيدها النقطي 233.95 نقطة، بينما حافظت بقية اللاعبات من 1-6 على ترتيبهن من دون تغيير.

تراجع قطان

الخاسر الوحيد في الترتيب الجديد هو اللاعب حمزة قطان الذي تراجع 3 مراكز، وحل بالترتيب 19 برصيد 189.18 نقطة، الأمر الذي يحرمه من المشاركة في جولة موسكو الأخيرة المخصصة لأفضل 16 لاعبا في الترتيب الأولمبي، بينما جاء اللاعب زيد مصطفى بالترتيب 49 بوزن تحت 58 كغم برصيد 96.01 نقطة.

وفي تصنيف الاتحاد الدولي للاعبين الدوليين وليس الأولمبيين، فقد جاء احمد أبو غوش بالترتيب الثامن برصيد 128.70 نقطة، بينما حل أنس الصادق بالترتيب 14 عالميا برصيد 89.70 نقطة، وبانا ضراغمة بالترتيب 57 لوزن 49 كغم برصيد 46.62 نقطة.

نقاط إضافية

ينتظر نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو تصنيف الشهر المقبل، الذي سيكون حاسما، لبيان اللاعبين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي قد حقق 6 ميداليات، منها 4 ذهبيات وميدالية فضية وأخرى برونزية، في بطولة فلسطين المفتوحة المصنفة من عيار النجمة الواحدة، والتي لم تدخل تصنيف الشهر الحالي، وستدخل في تصنيف الشهر المقبل مع بطولة الجائزة الكبرى في روسيا.

وجاءت الميداليات الذهبية الأربع لكل من: جوليانا الصادق وبانا ضراغمة وزيد مصطفى وحمزة قطان، بينما نال زيد الحلواني فضية، ونال أحمد أبو غوش برونزية.

موسكو الحاسمة

تعتبر جولة الجائزة الكبرى في موسكو حاسمة، ويشارك فيها أفضل 16 لاعبا حسب تصنيف الاتحاد الدولي، وينال صاحب الذهبية 80 نقطة، والفضية 68 نقطة، والبرونزية 48 نقطة.

وتلعب بطولة الجائزة الكبرى للعام الحالي دورا كبيرا في عملية التأهيل إلى الأولمبياد، بينما يعود كافة اللاعبين الآخرين إلى المنافسة في بطولات قارتهم التي تجرى قبل نهاية نيسان (ابريل) المقبل.