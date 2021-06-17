الشرباتي والحلواني والصادق يظهرون في ختام بطولة آسيا للتايكواندو

خالد المنيزل

عمان- يتطلع ثلاثي المنتخب الوطني للتايكواندو؛ صالح الشرباتي وزيد الحلواني وجوليانا الصادق، للمنافسة بقوة على الميداليات، في البطولة الآسيوية 24، المصنفة من عيار 4 نجوم ويشارك فيها 334 لاعبة ولاعبا يمثلون 22 دولة، والمقامة في مجمع نهاد نوفل في بيروت، والتي تختتم مساء اليوم.

ويلعب زيد الحلواني (وزن 63 كغم)، مباراته الأولى مع الفائز من لقاء العراقي حسن العيداني والكويتي عبد الرحيم فواز، أما صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) فيلعب مباراته الأولى مع الفائز من لقاء الكزخي علي مبروك والفلبيني صموئيل توماس، وتلعب جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، مباراتها الأولى مع الفائزة من لقاء السورية ليالس الياس والكزخية نواري خوسنوف.

بينما لم يحالف الحظ لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو وهم: لؤي حميدان وفهد عمار ونتالي الحميدي بتخطي دور الثمانية في نزالات أمس.

نتائج نزالات أمس

فاز اللاعب فهد عمار (وزن 74 كغم) في مباراته الأولى، على لاعب السعودية عبدالله مصطفى بنتيجة 23-12، لكنه خسر في دور الثمانية أمام لاعب إيران محمد بشاشي بنتيجة 7-13.

وخسر لؤي احميدان (وزن 58 كغم) في مباراته الأولى، مع اللبناني راشيل قدسي بنتيجة 25-27، بينما خسرت نتالي الحميدي (وزن 62 كغم) في مباراتها الأولى أمام الكورية أون جيدن تشاي بالنقطة الذهبية (3-0)، بعد التعادل بالوقت الأصلي 0-0.

يذكر أن لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى، قد نال الميدالية البرونزية لوزن تحت 68 كغم أول من أمس، بعد أن خسر أمام لاعب الصين تايبيه هونغ يو جن 12-13، وخرج كل من محمود الطرايرة وأنوار الزيود وراما أبو الرب، من الدور الثاني للبطولة.

العساف: الفائدة كبيرة

أكد المدير الفني فارس العساف، أن الفائدة كبيرة جدا للاعبين المشاركين كافة، للوقوف على مستوياتهم قبل الانطلاق للبطولات الدولية بعد الأولمبياد، ومفيدة جدا لكل من صالح الشرباتي وجوليانا الصادق، للوقوف على جاهزيتهم للأولمبياد، من خلال نزالاتهم اليوم، التي سيكون لها أثر كبير في زيادة غلتهم من النقاط في التصنيف، والتي سيكون لها أثر في توجيه القرعة في أولمبياد طوكيو.

وأضاف أن اللاعب زيد مصطفى قدم مباراة كبيرة قبل يومين وخسر في الثانية الأخيرة بسبب تلقيه إنذارا، بينما نتطلع الى الحلواني لتعويض خسارته بالتصفيات الآسيوية والوصول الى نتيجة إيجابية.

العبداللات: بطولة قوية

أكد رئيس الوفد الأردني للبطولة فيصل العبداللات، أن البطولة قوية جدا، خاصة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات الأولمبيين، الذين يعتبرونها نقطة انطلاق للنهائيات، خاصة وأن معظمهم من منتخب الشباب، وأن اللاعبين واللاعبات كافة يتمتعون بروح معنوية عالية ولا يوجد أي إصابات، وتمنى التوفيق للثلاثي الصادق والحلواني والشرباتي في نزالات اليوم.