الشرباتي والصادق والحلواني ومصطفى يمثلون الأردن في نهائيات الجائزة الكبرى للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب



عمان – أعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن اختيار أول 16 لاعبا ضمن التصنيفين العالمي والأولمبي للمشاركة في نهائيات الجائزة الكبرى للتايكواندو، التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من (8-10) كانون الأول (ديسمبر) المقبل بمشارك 79 دولة من مختلف قارات العالم.

َواعتمد الاتحاد الدولي مشاركة 4 لاعبين أردنيين في البطولة هم: زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم) الذي أحرز مؤخرا الميدالية البرونزية في بطولة العالم في المكسيك، كما أنه يتصدر التصنيف العالمي لوزن تحت 63 كغم، ليصبح أول لاعب أردني يحقق هذا المركز.

ويشارك زيد مصطفى في الوزن ذاته، وهو قد أحرز ميداليتين فضيتين في جائزتي باريس ومانشستر، ويحتل المركز السادس في التصنيف الأولمبي، وصالح الشرباتي المصنف بالمركز الثاني في وزن تحت 80 كغم في التصنيفين الأولمبي والعالمي وجوليانا الصادق وزن تحت 67 كغم والمصنفة في المركز الرابع في التصنيف الأولمبي.

ولأول مرة في تاريخ رياضة التايكواندو الأردنية، سيكون هناك ثلاثة لاعبين ضمن المراكز الستة الأولى المؤهلة مباشرة لأولمبياد باريس 2024.

وسيغادر المنتخب الوطني إلى العاصمة السعودية الرياض يوم السابع من الشهر المقبل، للمشاركة في نهائيات الجائزة الكبرى، والتي تعتبر أكبر وأهم حدث رياضي سنوي في روزنامة الاتحاد الدولي للتايكواندو، كون المشاركة فيها تكون على البطاقات التأهيلية والرصيد النقطي الذي يحرزه اللاعب طوال مشاركاته في البطولات الأخرى التابعة للاتحاد. وتجمع البطولة صفوة نجوم التايكواندو العالميين من الفئتين الأولمبية والبارالمبية.

وكان الاتحاد الدولي أعلن في وقت سابق البرنامج الزمني للبطولة.