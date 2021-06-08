الشرباتي والصادق يؤكدان أهمية رعاية “المركزية – تويوتا” لمشوارهما الأولمبي

خالد المنيزل

عمان- عبر لاعبا المنتخب الوطني التايكواندو صالح الشرباتي وجوليانا الصادق، عن سعادتهما بالتأهل لنهائيات الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، عبر التصفيات الآسيوية التي أقيمت في عمان، وأكدا أنهما يتطلعان بثقة للمستقبل، من أجل تحقيق إنجازات طموحة للأردن في النزالات النهائية للأولمبياد، إلى جانب البطولة الآسيوية الرابعة والعشرين، المقرر اقامتها في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 13 إلى 18 حزيران (يونيو) الحالي.

وبين اللاعبان أنهما يواصلان التدريب بعزيمة وإصرار من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل خوض البطولتين، بقيادة المدير الفني فارس العساف، حيث يسعيان إلى تحقيق نتائج إيجابية في بطولة آسيا في بيروت، الأمر الذي يزيد غلتهما من النقاط التي تدخل في التصنيف الجديد للاعبين الدوليين، والتي سيكون لها أثر إيجابي في قرعة نهائيات الأولمبياد.

وحول مشوار التأهل، قال اللاعبان أنهما مرا بالكثير من المحطات الإيجابية والسلبية، واجتازا الكثير من المصاعب والتضحيات، قبل الوصول إلى الهدف المنشود وهو التواجد بين أفضل 16 لاعب في العالم في وزنيهما، لكنهما سعيدان جدا بتحقيق الحلم والهدف وهو خطف بطاقتي التأهل لنهائيات أولمبياد طوكيو.

وعبر الاثنان عن امتنانهما للرعاية التي يحظيان بها من شركة “المركزية – تويوتا” التي قدمت لهما الدعم الكبير لمواصلة مشوار التحدي نحو المنافسة بقوة على إحدى ميداليات الاولمبياد، وأكدا أنهما سيكونا قدوة للجيل الواعد وللرياضيين الأردنيين.

وقدمت “المركزية – تويوتا” رعايتها لأبطال أردنيين مبدعين في رياضات الفنون القتالية منذ عامين، لإيمانها المطلق بقدرات هؤلاء الأبطال المميزة، وزيادة فرصتهم في المشاركة بأولمبياد طوكيو 2020، وتمثيل الأردن في هذه البطولة العالمية خير تمثيل، والمساهمة في تمهيد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات المشرّفة.

وتؤمن شركة “المركزية – تويوتا” بدور القطاع الخاص في دعم المواهب والشباب، وخصوصًا في مجال الرياضة، وذلك لتزيد من فرص تأهلهم ومشاركتهم في البطولات والمحافل الدولية والعالمية، ورفع علم الأردن عاليًا.

وتأتي هذه الخطوة تجسيدًا للمبادرة العالمية من شركة تويوتا الأم تحت شعار “ابدأ المستحيل”، حيث تسعى “المركزية – تويوتا” لتجسيد هذا الشعار في الأردن مع أصحاب الطموحات والأحلام، إذ تؤمن بأن الطموح لن يكون مستحيلًا طالما أن هناك من يدعم مثل هؤلاء الأبطال المتميزين ويساندهم في رحلتهم نحو تحقيقه.

وأوضح اللاعبان الشرباتي والصادق، أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وهذه الخطوة دائماً تحتاج إلى من يدعمها، وكان الحل عند “المركزية – تويوتا” في رحلتهم التدريبية خلال العامين الماضيين.

يذكر أن صالح الشرباتي قد حقق خلال مسيرته العديد من الانجازات في وزن تحت 80 كغم أبرزها برونزية آسيا في الفلبين 2016، فضية آسيا في فيتنام العام 2018، وبرونزية الألعاب الآسيوية في اندونيسيا العام 2018، فضية الجائزة الكبرى لأول 32 لاعبا على العالم في روسيا العام 2018، ذهبية الجائزة الكبرى لأول 32 لاعبا على العالم في بلغاريا العام 2019، ذهبية بطولة صوفيا المفتوحة 2021، إلى جانب التأهل لأولمبياد طوكيو.

أما اللاعبة جوليانا الصادق فقد حققت كذلك الكثير من الانجازات في وزن تحت 67 كغم أبرزها ذهبية الألعاب الآسيوية في إندونيسيا العام 2018، وهي أول لاعبة عربية تحقق الميدالية الذهبية في آسيا، وكذلك الميدالية الفضية الآسيوية في فيتنام العام 2018، وبرونزية الجائزة الكبرى موسكو العام 2018، وبرونزية الجائزة الكبرى في صوفيا 2019، وهي أول لاعبة أردنية تنال ميدالية في الجائزة الكبرى، وبرونزية بطولة صوفيا المفتوحة العام 2021، والتأهل لأولمبياد طوكيو.