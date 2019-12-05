الشرباتي والصادق يظهران في جولة موسكو الحاسمة بالتايكواندو

عمان–الغد- يظهر اليوم، لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي وجوليانا الصادق، في نزالات الجولة الرابعة الحاسمة والأخيرة، من بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو، والتي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، وتختتم نهائياتها غدا، يتم بعدها فرز اللاعبين الستة الأوائل في كل وزن للتأهل مباشرة الى أولمبياد طوكيو 2020، بينما يعود بقية اللاعبين للمنافسة على بطاقات القارات، التي ستبدأ اعتبارا من شباط (فبراير) المقبل.

ويلعب صالح الشرباتي صاحب الترتيب العاشر عالميا لوزن تحت 80 كغم برصيد 248.23 نقطة، أول نزالاته أمام البطل الكرواتي طوني كانيت المصنف الثامن عالميا، وفي حال الفوز سيواجه اللاعب المصنف أول عالميا في الوزن الروسي مكسيم كرماتوف، الذي أقام معسكرا تدريبا في عمان لمدة أسبوعين. ويحتاج الشرباتي للفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى للمنافسة على إحدى البطاقات المباشرة، شريطة ألا ينال أصحاب المراكز من 4-6، على أحد المراكز الثلاثة الأولى.

أما اللاعبة جوليانا الصادق صاحبة الترتيب 10 عالميا برصيد 232.51 نقطة، فتلعب مباراتها الأولى أمام الأميركية بيج فيرسون، وفي حال الفوز ستواجه الفائزة من الكورية الجنوبية هاري تشو صاحبة الترتيب الثالث عالميا، والمصرية هادية مالك صاحبة الترتيب 14 عالميا.

ويغيب عن الجولة الحاسمة لاعب المنتخب الوطني الأولمبي أحمد أبو غوش، الذي أجرى عملية جراحية في الركبة، وهو يحتل الترتيب السادس عالميا.