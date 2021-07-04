الشرباتي والصادق يعسكران في إيران ويسعيان لإنجاز جديد

خالد المنيزل
عمان – يتوجه إلى إيران بعد غد وفد المنتخب الوطني للتايكواندو، لإقامة معسكر تدريبي هناك يستمر حتى 19 الحالي، يتوجه بعدها إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، والتواجد في نزالات التايكواندو التي تنطلق خلال الفترة من
24-27 تموز ( يوليو) الحالي، حيث سيلعب الشرباتي والصادق يوم 26 الحالي، ويضم الوفد المدير الفني فارس العساف، والمدرب الوطني محمد العبادي، ومدربة اللياقة رهام الجلاد، والمعالجين سجى بايزيد ولؤي مرايات، واللاعبين صالح الشرباتي وجوليانا الصادق المتأهلين للأولمبياد، إلى جانب اللاعبين لؤي حميدان ومحمود الطرايرة وزيد الحلواني، وجاءت مشاركة اللاعبين الثلاثة في المعسكر من أجل اكسابهم الخبرة وبطلب من الاتحاد الإيراني للاستفادة من أوزانهم في تدريب لاعبيهم المتاهلين للأولمبياد.
ويتطلع المدير الفني للمنتخب الوطني فارس العساف إلى الجاهزية الكاملة للاعبين الشرباتي والصادق، ولعب مباريات تدريبية تنافسية قوية مع لاعبي ولاعبات إيران الذين يتمتعون بمستويات فنية عالية الجودة.
وبين العساف أن الرؤيا باتت واضحة، ولدينا أمل كبير بتحقيق نتائج ايجابية في الأولمبياد، وهذا يتوقف على توفيق اللاعبين وتركيزهم خلال النزالات، وبشكل عام فان المستويات الفنية لكافة اللاعبين واللاعبات متقاربة، لكن هناك عاملي الخبرة واستثمار انصاف الفرص لتحقيق النقاط.
معرفة متبادلة وتركيز
واكد العساف أن اللاعبين يعرفون بعضهم جيدا، وواجبنا خلال المرحلة المقبلة تحليل مباريات الشرباتي والصادق مع منافسيهما، ومن ثم التدريب على نقاط القوة والضعف للوصول إلى الهدف المنشود.
أما اللاعبان الشرباتي والصادق فقد أكدا انهما سيخوضان النزالات بقوة متسلحين بحسن الاستعداد، والتركيز في كل مباراة.
وبناء على التصنيف الجديد للاعبين الصادر عن الاتحاد الدولي للتايكواندو لشهر تموز (يوليو) الحالي، والذي شهد تقدماً ملحوظاً في المراكز لأغلب أبطال وبطلات المنتخب الوطني، وبشكل خاص اللاعبين اللذين يتأهبان للمشاركة في أولمبياد طوكيو، صالح الشرباتي وجوليانا الصادق، حيث أصبح الشرباتي في المركز السادس عالمياً لوزن 80 كغم، والصادق في المركز التاسع لوزن تحت 67 كغم، في الوقت الذي جاءت فيه قرعة منافسات التايكواندو في الأولمبياد وفق التالي:
- اللاعب صالح الشرباتي سيلاقي في المباراة الأولى ( دور الـ16) اللاعب النرويجي ريتشارد اوردمان، وفي حال فوزه، سيلاقي في المباراة الثانية الفائز من مباراة المغربي أشرف محبوبي والإيفواري شيخ صلاح سيسي.
يذكر أن اللاعب الشرباتي يعرف اللاعبين جيدا، ولعب معهما أكثر من مرة، وبالاطلاع على ارشيف اللاعب النرويجي نجد أنه كان ينال المركز الخامس في البطولات الدولية، كان آخرها خامس بطولة تركيا المفتوحة التي اقيمت العام الحالي، بينما سجل الشربات حافلا بالإنجازات كان آخرها ذهبية البطولة الآسيوية في لبنان وفضية بيروت الدولية.
وبالعودة إلى اللاعب شيخ صلاح فقد لعب الشرباتي أمامه أكثر من لقاء وخسر أمامه بصعوبة في روما، وحقق الفوز عليه في صوفيا.
اما اللاعبة جوليانا الصادق ستلاقي في المباراة الأولى ( دور الـ16) اللاعبة البرازيلية ميلينا تيتونيلي، وفي حال فوزها، ستلاقي في المباراة الثانية الفائزة من مباراة اللاعبتين الكرواتية ماتيا جيليتش، وهي المصنفة الأولى على الوزن والكونغولية كاتوك.
وكانت الصادق قد حققت الفوز على البرازيلية أكثر من مرة في بطولات الجائزة الكبرى، أما بالنسبة للاعبة الكرواتية ماتيا فقد واجهتها أكثر من مرة وتبادلا الفوز، وهذا الأمر يمنحها مزيدا من الثقة.
10 لاعبين عرب
تأهل 10 لاعبين عرب لنهائيات العاب التايكواندو في الأولمبياد، بينهم لاعبي المنتخب الوطني صالح الشرباتي لوزن 80 كغم، جوليانا الصادق لوزن 67 كغم، وهما اللاعبان الوحيدان المتأهلان من القارة الآسيوية، أما اللاعبون واللاعبات العرب فهم: 4 لاعبين من مصر هم: هداية ملاك: وزن 67 كغم، نور حسين وزن 49 كغم، سيف عيسى وزن 80 كغم، عبد الرحمن وائل وزن 68 كغم.
وهناك 3 لاعبين من المغرب هم: دى لعرج بوزن 57 كغم، وأميمة البوشتي بوزن 49 كغم، وأشرف محبوبي بوزن 80 كغم، وهناك لاعب من تونس هو خليل الجندوبي وزن تحت 58 كغم، وتاهلو جميعا من خلال تصفيات القارة الافريقية.