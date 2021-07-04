الشرباتي والصادق يعسكران في إيران ويسعيان لإنجاز جديد

خالد المنيزل

عمان – يتوجه إلى إيران بعد غد وفد المنتخب الوطني للتايكواندو، لإقامة معسكر تدريبي هناك يستمر حتى 19 الحالي، يتوجه بعدها إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، والتواجد في نزالات التايكواندو التي تنطلق خلال الفترة من

24-27 تموز ( يوليو) الحالي، حيث سيلعب الشرباتي والصادق يوم 26 الحالي، ويضم الوفد المدير الفني فارس العساف، والمدرب الوطني محمد العبادي، ومدربة اللياقة رهام الجلاد، والمعالجين سجى بايزيد ولؤي مرايات، واللاعبين صالح الشرباتي وجوليانا الصادق المتأهلين للأولمبياد، إلى جانب اللاعبين لؤي حميدان ومحمود الطرايرة وزيد الحلواني، وجاءت مشاركة اللاعبين الثلاثة في المعسكر من أجل اكسابهم الخبرة وبطلب من الاتحاد الإيراني للاستفادة من أوزانهم في تدريب لاعبيهم المتاهلين للأولمبياد.

ويتطلع المدير الفني للمنتخب الوطني فارس العساف إلى الجاهزية الكاملة للاعبين الشرباتي والصادق، ولعب مباريات تدريبية تنافسية قوية مع لاعبي ولاعبات إيران الذين يتمتعون بمستويات فنية عالية الجودة.

وبين العساف أن الرؤيا باتت واضحة، ولدينا أمل كبير بتحقيق نتائج ايجابية في الأولمبياد، وهذا يتوقف على توفيق اللاعبين وتركيزهم خلال النزالات، وبشكل عام فان المستويات الفنية لكافة اللاعبين واللاعبات متقاربة، لكن هناك عاملي الخبرة واستثمار انصاف الفرص لتحقيق النقاط.

معرفة متبادلة وتركيز

واكد العساف أن اللاعبين يعرفون بعضهم جيدا، وواجبنا خلال المرحلة المقبلة تحليل مباريات الشرباتي والصادق مع منافسيهما، ومن ثم التدريب على نقاط القوة والضعف للوصول إلى الهدف المنشود.

أما اللاعبان الشرباتي والصادق فقد أكدا انهما سيخوضان النزالات بقوة متسلحين بحسن الاستعداد، والتركيز في كل مباراة.

وبناء على التصنيف الجديد للاعبين الصادر عن الاتحاد الدولي للتايكواندو لشهر تموز (يوليو) الحالي، والذي شهد تقدماً ملحوظاً في المراكز لأغلب أبطال وبطلات المنتخب الوطني، وبشكل خاص اللاعبين اللذين يتأهبان للمشاركة في أولمبياد طوكيو، صالح الشرباتي وجوليانا الصادق، حيث أصبح الشرباتي في المركز السادس عالمياً لوزن 80 كغم، والصادق في المركز التاسع لوزن تحت 67 كغم، في الوقت الذي جاءت فيه قرعة منافسات التايكواندو في الأولمبياد وفق التالي: