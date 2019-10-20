الشرباتي يتألق ويظفر بذهبية الجائزة الكبرى للتايكواندو في صوفيا

خالد المنيزل

عمان – ظفر لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي بذهبية وزن تحت 80 كغم، بعد فوزه في النهائي الأحد على بطل المنتخب المصري والمصنف ثالث على البطولة سيف عيسى بنتيجة 12-10، في منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو، (المصنفة من عيار الأربع نجوم)، والتي تستضيفها العاصمة البلغارية صوفيا،.

وقد تقدم لاعب المنتخب الوطني الشرباتي مع نهاية الجولة الثانية بنتيجة 6-5، لكن عاد المصري سيف عيسى وتقدم 10-9، الا ان الشرباتي انقض على منافسة كالنمر في آخر 10 ثواني وهاجم بقوة لينال 3 نقاط من اصابة وجه منافسه، ثم اضاف 3 نقاط أخرى ليتقدم في الثواني الأخيرة 12-10، وينتزع الذهبية.



وبهذا الفوز سينتقل اللاعب الشرباتي الى الترتيب السابع عالميا في التصنيف المقبل، وينتظر جولة موسكو لانتزاع التأهل المباشر كأقضل 6 لاعبين.

وكانت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق قد نالت برونزية وزن تحت 67 كغم،بعد ان خسرت بالدور نصف النهائي أمام لاعبة ساحل العاج روث جباجي .

بينما ودع لاعب المنتخب الوطني أنس الصادق منافسات وزن فوق 80 كغم، من دور الـ 16 بعد ان خسر امام أمام الكرواتي ايفان سابينا، وكان قد فاز في الجولة الأولى على المصنف السابع عالميا الأميركي جوناثان هيلي.

طريق الذهب

وكان لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي قد بدا مشوار (البرونزية)، بقوة بعد ان حقق الفوز في الدور الأول على لاعب كازاخستان نورلان ميرزا ييف بنتيجة 11-8، وتابع انتصاراته بالدور الثاني بالفوز على لاعب كرواتيا المصنف خامس الترتيب على البطولة بنتيجة 22-16، وتألق بدور الثمانية بالفوز على المخضرم ورابع الترتيب في البطولة لاعب الدومنيكان آرون كوك بنتيجة 38-17، وفي الدور نصف النهائي فاز على حامل برونزية بطولة العالم الأخيرة الدومينيكاني موسيس هيرنانديز بنتيجة 10-3، ليتأهل للمباراة النهائية ويواجه المصري سيف عيسى الذي حقق الفوز على البرازيلي سويرس بنتيجة 18-9، وفاز في النهائي على المصري سيف عيسى بنتيجة 12-10.

يذكر ان هذه هي الميدالية الثانية للشرباتي في بطولة الجائزة الكبرى بعد نيله فضية جولة موسكو العام الماضي، والتي نالت فيها كذلك جوليانا الصادق الميدالية البرونزية، وهي الميداليه الذهبية الثانية للأردن في البطولة حيث نال احمد أبو غوش الذهبية الأولى قبل عامين مانشستر البريطانية.

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