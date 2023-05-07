الشرباتي يتراجع إلى المركز الخامس في تصنيف التايكواندو الأولمبي

أيمن وجيه الخطيب

عمان – أصدر الاتحاد الدولي للتايكواندو يوم أمس التصنيفين الأولمبي والعالمي لشهر أيار (مايو) الحالي، حيث تراجع صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) مركز واحدا ليصبح في المركز الخامس أولمبيا، برصيد 269.77 نقطة، وبقي في المركز الرابع بنفس الرصيد في التصنيف العالمي.

وظل زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) في المركز الثالث بالتصنيف الأولمبي برصيد 307.47 نقطة، وثانيا في التصنيف العالمي برصيد 305.85 نقطة.

وبقي زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) في التصنيف الدولي في المركز الثاني، برصيد 183.30 نقطة، وفي المركز الثامن أولمبيا برصيد 202.80 نقطة في وزن تحت 68 كغم.

واحتفظت جوليانا الصادق، بالمركز الأول في التصنيف العالمي (وزن تحت 67 كغم) برصيد 366.42 نقطة، وبقيت في المركز الثاني أولمبيا برصيد 355.61 نقطة.

وظل زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) في المركز الثالث بالتصنيف الأولمبي برصيد 307.47 نقطة، وثانيا في التصنيف العالمي برصيد 305.85 نقطة.

من ناحيتها، بقيت راما أبو الرب، في المركز السابع (وزن تحت 73 كغم) بالتصنيف العالمي برصيد 109.00 نقطة، وفي المركز الواحد والعشرين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، برصيد 130.73 نقطة.

واحتفظ فهد عمار بالمركز التاسع (وزن تحت 87 كغم) في التصنيف العالمي برصيد 117.34 نقطة، وبقي في المركز السابع والعشرين بالتصنيف الأولمبي في وزن فوق 80 كغم برصيد 119.39 نقطة.

وتقدم أنس الصادق مركزا (وزن فوق 87 كغم) ليصبح في المركز الـ 38 برصيد 47.85 نقطة، في التصنيف العالمي، وتراجع الصادق في وزن تحت 87 كغم إلى المركز 79 برصيد 14.26نقطة في التصنيف العالمي، وتقدم مركزا واحدا ليصبح في المركز 51 في وزن فوق 80 كغم برصيد 62.11 نقطة في التصنيف الأولمبي.

وتقدم محمود الطرايرة 13 مركزا في التصنيف الأولمبي ليصبح في المركز الـ 50 في وزن تحت 58 كغم، برصيد 76.83 نقطة، وتراجع الطرايرة مركزا واحدا ليصبح في المركز المركز 47 في التصنيف العالمي ضمن الوزن نفسه برصيد 55.01 نقطة.

وتراجع لؤي حميدان مركزين ليصبح في المركز 38 في التصنيف العالمي لوزن تحت 54 كغم برصيد 43.42 نقطة، بينما هبط ليث الرواشدة مركزين ليحتل المركز الـ 50 في التصنيف العالمي لوزن تحت 54 كغم برصيد 36.64 نقطة.

وتراجعت نتالي الحميدي، 3 مراكز لتصبح في الـ67 في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 57 كغم برصيد 54.88 نقطة، ومركزين لتصبح في المركز الـ 32 في (وزن تحت 62 كغم) بالتصنيف العالمي برصيد 54.50 نقطة.