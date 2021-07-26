الشرباتي يخسر أمام خرامتشوف ويتوج بالفضة

عمان – الغد – خسر لاعب التايكواندو الأولمبي صالح الشرباتي حامل لقب بطولة آسيا 2021 وبرونزية آسياد 2018 والمصنف سادسا عالميا أمام المصنف أول عالميا الروسي والذي يلعب تحت العلم الأولمبي ماكسيم خرامتشوف، 9-20 في نهائي وزن تحت 80 كغ ، اليوم الاثنين ضمن منافسات أولمبياد طوكيو للتايكواندو، ليتوج الشرباتي بالميدالية الفضية، ، إثر فوزه على الاوزبكستاني نيكيتا رافالوفيتش السابع 13-11 .

ليهدي الشرباتي بلاد النشامى ثاني ميدالياتها على الإطلاق في الأولمبياد بعد أن حصد باكورتها أحمد أبو غوش في التايكواندو أيضا عندما توج بذهبية وزن تحت 68 كغم في أولمبياد ريو 2016.