الشرباتي يزهو بذهب التايكواندو بقيادة “الفارس” وينتظر الأولمبياد

خالد المنيزل

عمان – الإنجاز الكبير الذي حققه لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي، بعد فوزه بذهبية وزن تحت 80 كغم، في منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجائزة الكبرى للتايكواندو، التي اختتمت أمس في العاصمة البلغارية صوفيا المصنفة من عيار 4 نجوم، أعاد به الشرباتي للاذهان مسيرة اللاعب الأولمبي أحمد أبو غوش الذي فجر مفاجأة الفوز بذهبية الالعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو العام 2016، ونيله ذهبية الجائزة الكبرى في لندن العام 2017، وهكذا هي التايكواندو الأردنية تغيب قليلا ثم يسطع نجمها كالبدر في البطولات العالمية.

“ريمونتادا” صالح الشرباتي في نهائي وزن تحت 80 كغم أمام المصري سيف عيسى، كان لها الأثر الكبير في نشر الفرح بين عشاق اللعبة وجمهورها، وأسرتها بالكامل والأسرة الأردنية بشكل عام، خاصة وان الشرباتي بات ينتظر تحقيق انجاز آخر في الجولة الرابعة والأخيرة، التي ستقام في العاصمة الروسية موسكو خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وستكون مصنفة من عيار 8 نجوم، ويشارك فيها أفضل 16 لاعبا حسب تصنيف الاتحاد الدولي، وينال صاحب الذهبية 80 نقطة، والفضية 68 نقطة، والبرونزية 48 نقطة.

وكانت اللاعبة جوليانا الصادق هي الأخرى قد نالت البرونزية الثانية لها في هذه الجولة، لتتقدم بقوة للمواقع المتقدمة.

هذه الإنجازات جاءت بتضافر جهود الجهات كافة، ابرزها اللاعبون والجهاز الفني والتدريبي، واتحاد اللعبة واللجنة الأولمبية ومركز الاعداد الأولمبي، والتخطيط السليم المدروس المبني على العلم، وبرنامج الاعداد الأولمبي بقيادة الأميرة زينة راشد التي تتابع كل صغيرة وكبيرة.

الثواني الأخيرة

جاءت البداية قوية من لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي، الذي تقدم مع نهاية الجولة الثانية 6-5، ليعود المصري سيف عيسى ويتقدم 10-9، قبل نهاية المباراة بنصف دقيقة، الا أن الشرباتي انقض على منافسة كالنمر في آخر 10 ثوان بتوجيهات من المدرب فارس العساف، وهاجم بقوة لينال 3 نقاط من اصابة وجه منافسه، ثم أضاف 3 نقاط أخرى بنفس الأسلوب في آخر ثانيتين وتقدم 12-10، وسط ذهول الحضور، حتى ان معلق الاتحاد الدولي وصفه بـ “الحلم او المعجزة” مشيدا بإصرار الشرباتي على الفوز وقدرة المدرب على توجيه لاعبه في الثواني “القاتلة”.

طريق الإنجاز

كان البطل صالح الشرباتي قد بدأ مشوار الذهبية، بالفوز في الدور الأول على لاعب كازاخستان نورلان 11-8، وتابع انتصاراته بالدور الثاني بالفوز على لاعب كرواتيا المصنف خامس الترتيب على البطولة 22-16، وتألق بدور الثمانية بالفوز على المخضرم ورابع الترتيب لاعب الدومنيكان آرون كوك 38-17، وفاز في نصف النهائي على حامل برونزية بطولة العالم الأخيرة الدومينيكاني هيرنانديز 10-3، ليتأهل للمباراة النهائية ويواجه المصري سيف عيسى صاحب الترتيب الثامن عالميا، وفاز عليه في النهائي بنتيجة 12-10.

“الفارس” يتألق

المدرب الوطني فارس العساف هو أول مدرب في التاريخ قاد لاعبيه الى منصات التتويج، وكان ابرزها قيادة اللاعب احمد ابو غوش في الالعاب الأولمبية في البرازيل 2016 ونال خلالها الذهبية، وواصل المشوار بقيادة بقية اللاعبين في بطولات الجائزة الكبرى على مستوى العالم، واصبح المدرب فارس العساف يشار اليه بالبنان، ووصفه المحللون بالنسر، الذي يمتلك فكرا فنيا عاليا، ويخطط بذكاء من خلال دراسة اللاعب المنافس، وايصال الفكرة للاعبيه لاستثمار الضعف لدى الخصوم، ومن ثم تحقيق الانجاز.

اصبح الأردن يتفوق على كافة الدول العربية ومنها مصر بعدد الميداليات الذهبية، حيث بات المنتخب الوطني تاريخيا أكثر الدول العربية تحقيقا للميداليات الذهبية في تاريخ البطولة التي انطلقت العام 2013 برصيد ذهبيتين بينما حققت مصر ذهبية واحدة، وأصبح الأردن يمتلك الآن 6 ميداليات تحت اشراف العساف وفق التالي: صالح الشرباتي ذهبية جولة صوفيا 2019 وفضية جولة موسكو 2018، أحمد أبو غوش ذهبية جولة لندن 2017 وبرونزية جولة موسكو 2017، جوليانا الصادق برونزية جولة موسكو 2018 وبرونزية جولة صوفيا 2019.