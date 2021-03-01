الغد- ألقي القبض على الرئيس السابق لنادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، من قبل الشرطة الكتالونية “موسوس دي إسكوادرا” في إطار عمليات البحث التي أجريت اليوم في مكاتب كامب نو فيما يتعلق بقضية الشبكات الاجتماعية “بارساجيت”.

وذهب الرئيس إلى الشرطة مع اثنين من أعضاء مجلس إداراته الآخرين: أوسكار جراو، المدير العام، ورومان جوميز بونتي، مدير الخدمات القانونية وخاومي ماسفرير، مستشار الرئيس السابق.

ووفقا لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فقد قامت شرطة كتالونيا بالقبض على الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو في منزله، من أجل التحقيق معه في قضايا الفساد خلال فترة توليه رئاسة برشلونة. (أس الإسبانية)