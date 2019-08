لندن – كشفت تقارير صحافية الخميس، أن الشرطة تحقق في تغريدة عنصرية بحق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، يرجح أن يكون مصدرها شخص مرتبط بنادي إيفرتون، غريم النادي الأحمر في شمال إنجلترا.

ونقلت شبكة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” عن متحدث باسم شرطة مرسيسايد (شمال إنجلترا) قوله إن الأخيرة “على علم بتغريدة مهينة بحق أحد لاعبي ليفربول، وتم تشاركها من قبل آخرين، وتحقق في الموضوع”.

وأضاف: “لن يتم التسامح مع جريمة الكراهية تحت أي ستار كان، ومن يستخدمون الانترنت لاستهداف الآخرين ويرتبكون جنايات من خلال القيام بذلك مثل جريمة الكراهية، عليهم أن يفهموا أنهم ليسوا فوق القانون”.

A racist tweet aimed at Liverpool's Mo Salah is being investigated by police.

Everton are investigating whether the message was sent by a Twitter user who has connections to the club.

Full story: https://t.co/5TO2VBmOyP pic.twitter.com/WHdzfKGdoi

— BBC Sport (@BBCSport) August 8, 2019