لندن – كشفت تقارير صحافية الخميس، أن الشرطة تحقق في تغريدة عنصرية بحق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، يرجح أن يكون مصدرها شخص مرتبط بنادي إيفرتون، غريم النادي الأحمر في شمال إنجلترا.

ونقلت شبكة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” عن متحدث باسم شرطة مرسيسايد (شمال إنجلترا) قوله إن الأخيرة “على علم بتغريدة مهينة بحق أحد لاعبي ليفربول، وتم تشاركها من قبل آخرين، وتحقق في الموضوع”.

وأضاف: “لن يتم التسامح مع جريمة الكراهية تحت أي ستار كان، ومن يستخدمون الانترنت لاستهداف الآخرين ويرتبكون جنايات من خلال القيام بذلك مثل جريمة الكراهية، عليهم أن يفهموا أنهم ليسوا فوق القانون”.

A racist tweet aimed at Liverpool's Mo Salah is being investigated by police. Everton are investigating whether the message was sent by a Twitter user who has connections to the club. Full story: https://t.co/5TO2VBmOyP pic.twitter.com/WHdzfKGdoi — BBC Sport (@BBCSport) August 8, 2019

وتشير التقارير الى أن ناشر التغريدة التي تتضمن رسما مسيئا لصلاح، والتي تم حذفها في وقت لاحق، هو شخص يرجح أنه من مشجعي نادي إيفرتون، غريم ليفربول في المدينة الشمالية، ما دفع النادي الأزرق الى تأكيد إدانته لأي شكل من أشكال العنصرية.

ونقلت وسائل الاعلام الإنجليزية عن متحدث باسم نادي غوديسون بارك قوله، إن: “إيفرتون يدين بأشد العبارات أي نوع من العنصرية”.

وأوضح: “لقد تشاركنا المواد مع السلطات المختصة ونبحث في المسألة لمعرفة ما اذا كان مستخدم تويتر موضع الشبهة (الذي نشر التغريدة في بادئ الأمر)، معروف من النادي بأي شكل من الأشكال”.

وتشكل مكافحة العنصرية هاجسا أساسيا في كرة القدم الأوروبية، لاسيما بعد تزايد الأحداث المرتبطة بها في المواسم الأخيرة، إن كان على أرض الملعب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان صلاح، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018 وهدافه في الموسمين اللذين أمضاهما مع ليفربول بعد انتقاله من روما الإيطالي، ضحية تصرفات عنصرية من مشجعي تشيلسي في الموسم الماضي، بعد انتشار شريط مصور يظهرون فيه وهم يؤدون أغنية مهينة بحق لاعبهم السابق، نعتوه خلالها بـ “المفجِّر”.

وعلق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على تلك المسألة بقوله في حينه “الأمر يثير القرف، مثال آخر على ما لا يجب أن يحصل، لا يجب أن ننظر الى الأمر على أنه بين تشلسي وليفربول”. (أ ف ب)