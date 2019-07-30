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الشرطة البرازيلية لا تملك أدلة على اتهام نيمار بالاغتصاب

منذ 3 ساعات

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ساو باولو – أغلقت الشرطة البرازيلية التحقيقات بشأن قضية اغتصاب موجهة ضد نجم كرة القدم البرازيلية نيمار، لعدم وجود أدلة، بحسب ما قال المدعي العام في ساو باولو.

وسيتم ارسال قرار الشرطة الى مكتب المدعي العام، ويكون أمامه 15 يوما لتقييم القضية، بحسب ما ذكرت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لوكالة (فرانس برس)، وسيتخذ قاض قرارا نهائي في القضية.

وكان نيمار نفى بشدة مزاعم اغتصاب فتاة برازيلية في فندق باريسي في أيار (مايو) الماضي، لتخيم هذه القضية على عناوين الرياضة في البلد المجنون في كرة القدم، خصوصا على هامش بطولة كوبا اميركا الاخيرة التي احرزتها البرازيل على ارضها، وغاب عنها نيمار بداعي التواء في كاحله عشية انطلاقها في مباراة ودية ضد قطر.

وكانت عارضة الأزياء ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا اتهمت لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي باغتصابها في باريس، وأقرت الشابة البالغة 26 عاما أنها أرادت ممارسة الجنس مع نيمار، لكنها لم تتوقع أن تأخذ العلاقة التي جمعتهما في باريس خلال شهر أيار (مايو) منحنى عنفيا. (أ ف ب)

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