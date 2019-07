الشرطة البرازيلية لا تملك أدلة على اتهام نيمار بالاغتصاب

ساو باولو – أغلقت الشرطة البرازيلية التحقيقات بشأن قضية اغتصاب موجهة ضد نجم كرة القدم البرازيلية نيمار، لعدم وجود أدلة، بحسب ما قال المدعي العام في ساو باولو.

وسيتم ارسال قرار الشرطة الى مكتب المدعي العام، ويكون أمامه 15 يوما لتقييم القضية، بحسب ما ذكرت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لوكالة (فرانس برس)، وسيتخذ قاض قرارا نهائي في القضية.

GLOBO:

The Brazilian police have terminated the investigation of rape and assault charges against Neymar Jr, he will not be indicted for any crime. pic.twitter.com/XkanYYkoao

