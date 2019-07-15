الشرطة الفرنسية تعتقل 282 مشجعاً جزائرياً بسبب أعمال شغب

باريس – ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 282 شخصا جراء وقوع أعمال شغب من جانب مشجعين جزائريين في مدن مختلفة من البلاد، خلال الإحتفال بالعيد الوطني في فرنسا.

وخرج الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع للاحتفال ببلوغ منتخب بلادهم إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، وخاصة في شارع الشانزليزيه، حيث اختلطوا مع السياح الذين جاءوا إلى المنطقة لمشاهدة الألعاب النارية أثناء العيد الوطني الفرنسي.

BFM TV titre : « les fans de l’Algérie à la fête ». S’ils en sont si fan, qu’ils y retournent. Le #14Juillet c’est la France. Rien d’autre. #ALGNIG pic.twitter.com/jzzuoLVh4K — Erik Tegnér (@tegnererik) July 14, 2019

وساءت الأوضاع بعد منتصف الليل في العديد من المناطق، حيث وقعت اشتباكات مع قوات الأمن الفرنسية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين.

يشار إلى أن “محاربو الصحراء” واصلوا مشوارهم الرائع ببطولة أمم أفريقيا بعد أن بلغوا مباراة التتويج بفوز قاتل ودرامي على نيجيريا بهدفين لهدف، ليواجه نظيره السنغال التي أقصت تونس من نصف النهائي بالفوز عليها بهدف نظيف. (إفي)