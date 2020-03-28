الشرطة المجتمعية تطلق مبادرة “مسافة أمان” للتنظيم وحماية الأفراد

عمان- الغد- أطلقت الشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام اليوم مبادرة “مسافة أمان”، للمساهمة في تحفيز المواطنين وأصحاب المحال المصرح لها بالبيع على الالتزام بالإرشادات الصحية، وترك مسافات آمنة بين المتسوقين، مع وضع علامات ونقاط للدلالة على مكان الوقوف لتنظيم الدور.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من دور الشرطة المجتمعية في المساهمة بالجهود الوطنية لمواجهة وباء الكورونا، ولحماية المجتمع من خطر انتشاره.

ولاقت المبادة فور اطلاقها استحسانا وتعاونا كبيرا من المواطنين واصحاب المحال التجارية حيث عملت كوادر الشرطة المجتمعية معهم يدا بيد وقدموا لهم الشكر على حسهم الوطني وتفهمهم لخطورة المرحلة .

وبموجب أمر الدفاع، يسمح للمواطنين قضاء احتياجاتهم سيرا على الأقدام وبشكل منفرد، وبتباعد بين الشخص والآخر لا يقل عن متر ونصف، للأعمار ما بين ( 16 – 60) عاماً ، مع منع حركة المركبات منعا باتا باستثناء المصرح لهم بذلك.