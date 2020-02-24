الشرطة المجتمعية في مادبا تطلق مبادرة ” أنتي جوهرة”

أحمد الشوابكة

مادبا- أطلقت الشرطة المجتمعية في محافظة مادبا مبادرة “أنتي جوهرة” ، في مدرسة الفيحاء الثانوية للبنات كأول المحطات لهذه المبادرة وبدعم ومتابعة من قبل مدير شرطة مادبا العقيد سفيان الربابعة ومدير تربية قصبة مادبا طايل عقاب المناصير.

وأكد مدير شرطة مادبا العقيد سفيان الربابعة أن مثل هذه المبادرة استكمال لمشروع الأسرة لما يحافظ على أمن الفتاه النفسي والاجتماعي وتعزيز ثقتها بنفسها وتعزيز لسمعتها مستقبلاً.

وأضاف الربابعة بأنه سيتم إخضاعهن لبرنامج متخصص وموسع يستهدفها كأنثىى، وتحصينها من السلوكيات المنحرفة والتحرش والابتزاز ورفيقات السوء والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الملازم أول هايل الدروبي رئيس فرع الشرطة المجتمعية في محافظة مادبا بأن الهدف من هذه المبادرة لرفع مستوى الفتاه الثقافي في حقوق المرأه وواجباتها، وإعداد فتاه قادرة على الانطلاق للمجتمع وهي أمنة ومحصنة من جميع المؤثرات والمخاطر وأن تكون على قدر عالي من الرقي والثقافة.

وتستهدف هذه المبادرة أعمار من (14-16) عام، يتم تنفيذها من خلال دورة مكثفة لمدة 7 أيام بواقع ساعتين يومياً يتخللها محاضرات متخصصة من أصحاب الاختصاص ويتبعها اختبارات لمعرفة مدى الاستفادة منها.

هذا وستنفذ المبادرة ب12 مدرسة ضمن قصبة مادبا لنشر الوعي الثقافي للفتيات وتحصينهن أمنيا وسلوكيا وثقافيا.

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