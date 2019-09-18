القاهرة- أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان الاربعاء مقتل 9 من “العناصر الارهابية” في شرق وجنوب القاهرة بعد تبادل النيران بينهم وبين قوات الأمن.

وأشار البيان إلى “مصرع 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15مايو”.

وأوضح البيان أن من بين القتلى “قيادي حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم”.

وحركة لواء الثورة هي إحدى المجموعات المسلحة التي ظهرت في مصر عام 2016 وتستهدف قوات الأمن من خلال شن هجمات دامية ضدها وخصوصا ضباط الشرطة.

وتشن السلطات منذ شباط/فبراير 2018، عملية واسعة النطاق “لمكافحة الإرهاب” في شتى انحاء البلاد خصوصا في شمال سيناء وهي المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية بعد إطاحة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.

ومذاك، قتل مئات من رجال الأمن والجيش في هجمات تنسب إلى جهاديين.

إلا أن الجيش المصري يعلن باستمرار مقتل “عناصر تكفيرية” خلال عمليته حتى وصلت حصيلة قتلى الجهاديين إلى أكثر من 650.

وفي المقابل قُتل نحو خمسين عسكرياً مصرياً منذ شباط/فبراير 2018، بحسب الأرقام الرسمية. (أ ف ب)