الشرطة تداهم مقر رياضيين روس على هامش بطولة العالم للبياتلون

موسكو – داهمت الشرطة الايطالية مقر رياضيين روس يشاركون في بطولة العالم لرياضة البياتلون صباح السبت، كما افاد رئيس الاتحاد الروسي للعبة فلاديمي دراشيف لوكالة انترفاكس الروسية.

وكشف دراشيف للوكالة الروسية “اليوم جاءت الشرطة الى الفندق في الساعة 5:50 دقيقة فجرا، اتت الزيارة بطلب من احد مسؤولي الاتحاد الدولي للبياتلون”، حيث يشارك منتخب روسيا في بطولة العالم بمنطقة انترسيلفا في جبال الالب الايطالية.

ورأى دراشيف بان عملية البحث “تتعلق بمدرب منتخب البياتلون الكسندر كاسبروفيتش الذي كان يستعمل بطاقة اعتماد لشخص اخر”، كما اشار الى ان رجال الشرطة استهدفوا ايضا الرياضي الكسندر لوجينوف حول امكانية خرقه لقوانين مكافحة المنشطات، واشار في هذا الصدد: “قد يكون الامر يتعلق بقضية متكررة. قامت الشرطة بتفتيش اغراضه على مدى ساعة ونصف وصادروا اجهزته”.

وكان لوجينوف استبعد على مدى عامين من المنافسات بين تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وتشرين الثاني/نوفمبر 2016 لاستعماله المادة المحظورة ايبو، واحرز لوجينوف في بطولة العالم الحالية ذهبية في سباق السرعة 10 كلم والبرونزية في سباق المطاردة وكان من المقرر ان يشارك اليوم في سباق التتابع.

وكشف لوجينوف بان رجال الشرطة ايقظوه من النوم الى جانب زميله يفغيني غارانيشيف، وقال: “كانوا مهتمين فقط باغراضي” مؤكدا بان عملية التفتيش جاءت بناء على طلب من الاتحاد الدولي للبياتلون من دون ان توجه اليه اي تهمة. (أ ف ب)