الشرطة تدهم منزل عضو في اللجنة التنفيذية لأولمبياد 2020

مدن – دهمت الشرطة اليابانية منزل عضو في اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، في إطار اتهامات بتلقيه أموالا من راع وقع معه عقدا استشاريا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ويُشتبه في أن هارويوكي تاكاهاشي (78 عاماً)، تلقى مئات الآلاف من الدولارات من شركة “أوكي هولدينغز” لتجارة الملابس، وكانت “شريكاً رسمياً” في الحدث الرياضي الضخم الذي أقيم العام الماضي بعد تأجيله سنة كاملة جراء تفشي جائحة كورونا.

وذكرت وكالة “كيودو” للأنباء أن ذلك يمكن أن يشكّل رشوة، إذ كان تاكاهاشي يعتبر موظفاً شبه حكومي ولم يُسمح له بقبول أموال أو هدايا تتعلق بمنصبه.

وأشارت النيابة العامة في طوكيو لوكالة “فرانس برس”، إلى أنه لا يمكنها التعليق على قضايا فردية.

ويُشتبه في تلقي شركة استشارات رياضية يديرها تاكاهاشي أموالاً من “أوكي”، في مقابل عقد تم توقيعه في العام 2017، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وأصبحت “أوكي” في تشرين الأول ( أكتوبر) 2018 راعيا لألعاب طوكيو الأولمبية، ما سمح لها باستخدام شعار الحدث وبيع المنتجات المرخصة رسمياً. -(وكالات)