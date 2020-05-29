الشرطة ترغب في إقامة مباريات الدوري الانجليزي على ملاعب محايدة

لندن – أبدت الشرطة الإنجليزية رغبتها في إقامة ست مباريات على الأقل على ملاعب محايدة، مع استئناف منافسات الدوري الممتاز الشهر المقبل بعد تعليقها منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحددت رابطة الدوري تاريخ 17 حزيران/يونيو كموعد مبدئي لاستئناف منافسات البريمرليغ من دون جمهور، بما يشمل المراحل التسع المتبقية، إضافة الى مباراتين مؤجلتين.

وكان موضوع الملاعب المحايدة مدار أخذ ورد بين المعنيين بالكرة المحلية في الآونة الأخيرة، بين من يدعو الى اعتماد هذه الملاعب لتوفير الكلفة وتخفيف الضغط على الخدمات الصحية والشرطة، وإصرار أطراف آخرين على إقامة المباريات في ملاعبها المقررة، لاسيما الفرق التي تواجه خطر الهبوط الى الدرجة الأولى.

لكن الشرطة الإنجليزية تبدي مخاوف من إقامة مباريات تعتبرها حساسة، على الملاعب العائدة للفرق التي تخوضها، لاسيما لجهة التخوف من تجمع المشجعين خارجها لدعم لاعبيهم، وهو ما يعد مخاطرة صحية في ظل قيود التباعد الاجتماعي المطبقة حاليا للحؤول دون تفشي وباء “كوفيد-19”.

وتتبقى 92 مباراة من الدوري لهذا الموسم، ويبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى الى تحقيق لقب ينتظره منذ العام 1990، اذ يتصدر الترتيب بفارق 25 نقطة (ومباراة أكثر) عن بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي.

وبحسب وسائل الإعلام الإنجليزية، أبدت الشرطة رغبتها في إقامة ست مباريات على الأقل على ملاعب محايدة، هي: مانشستر سيتي-ليفربول، مانشستر سيتي-نيوكاسل يونايتد، مانشستر يونايتد-شيفيلد يونايتد، نيوكاسل-ليفربول، وإيفرتون-ليفربول.

كما تحدثت التقارير عن ان لائحة المباريات المرغوب في نقلها، تشمل تسعة لقاءات أخرى.

وقال نائب قائد شرطة ساوث يوركشاير مارك روبرتس “نقاشاتنا مع الدوري الممتاز خلال هذه المسيرة كانت إيجابية، مع تركيز مشترك على أولوية الصحة العامة. نتيجة لذلك، توصلنا الى توافق يؤمن توازنا بين حاجات كرة القدم، ويقلل في الوقت عينه الى الحد الأدنى، الخدمات المطلوبة من الشرطة”.

وتابع “غالبية المباريات المتبقية ستقام وفق قاعدة الذهاب والإياب (أي على ملاعب الفرق كما كان مقررا)، مع عدد قليل من المباريات على ملاعب محايدة”، مشددا على ان الطرح الأخير “وعلى عكس بعض التقارير، لم يتم الاتفاق عليه بعد”.

وأوضحت الشرطة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، ان أي مباراة قد تؤدي الى حسم ليفربول لقب الدوري، يجب ان تقام على ملعب محايد أيضا.

ويحتاج النادي الأحمر حسابيا الى الفوز في مباراتيه الأوليين لضمان اللقب، بصرف النظر عن نتائج مانشستر سيتي. وفي حال خسر الأخير مباراته الأولى بعد العودة ضد أرسنال، والمؤجلة من مرحلة سابقة، سيحرز ليفربول اللقب بحال فوزه على غريمه إيفرتون، وهي أيضا مباراته الأولى بعد استئناف المنافسات. – (أ ف ب)