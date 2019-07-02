الشرطة تطالب بتمديد التحقيق في اتهام نيمار باغتصاب عارضة أزياء

ساو باولو – طالبت شرطة “ساو باولو” بمنحها وقت إضافي من أجل استكمال التحقيقات قبل تسليم تقريرها في اتهام نيمار مهاجم المنتخب البرازيلي ، بإغتصاب عارضة أزياء.

ووفقا لصيحيفة (أو جلوبو) في عددها الإلكتروني الصادر اليوم الثلاثاء ، فإن الشرطة تنتظر صور شريط فيديو الفندق ، الذي أقام فيه اللاعب مع المرأة ، ولذلك طلبت بمنحها مهلة 30 يوم إضافي لتسليم التقرير.

وستساعد الصور الباحثين على توضيح بعض النقاط بشأن شهادات نيمار والعارضة ناجيلا تريندادي ميندش دي سوزا ، حيث تمت مصادرة شرائط تسجيلات الفيديو للفندق الذي تؤكد العارضة أن نيمار اغتصبها فيه ، من قبل الشرطة الفرنسية والتي وضعتها تحت تصرف السلطات البرازيلية.

واتُهم نيمار – الذي غاب عن كوبا أمريكا للإصابة – بإغتصاب عارضة الأزياء ، التي رفعت دعوى ضده في البرازيل ، بعد لقائها باللاعب في العاصمة الفرنسية.

وقالت العارضة البرازيلية إنها سافرت إلى باريس للقيام بعلاقات جنسية مع المهاجم في 15 أيار (مايو) ، ولكنها غيّرت رأيها في اللحظات الأخيرة داخل الفندق ، بعدما أخبرها بأنه لا يملك واقيات ذكرية، ولكنه قام آنذاك باغتصابها.

وأدلى نيمار بشهادته أيضا أمام القضاء البرازيلي بشأن احتمال ارتكابه جريمة سيبرانية لنشره على حساباته بالشبكات الاجتماعية المحادثة التي أجراها مع العارضة ، والتي تظهر فيها صور حميمية لها. (إفي)