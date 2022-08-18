الشرطة تنذر كريستيانو رونالدو وارتفاع أسهم يونايتد بعد مزحة ماسك

لندن – ذكرت الشرطة البريطانية، أنها أصدرت “تحذيرا مشروطا” للاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بعد أن ألقى هاتفا محمولا لأحد مشجعي إيفرتون على الأرض في نيسان “أبريل” الماضي.

وهذا نوع من التحذير الذي تستخدمه الشرطة غالبا ما يكون ضد الأشخاص الذين ليس لديهم سجل لجرائم بسيطة، مثل الرسم على الجدران، كما وصفته الحكومة البريطانية على موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث يجب على الشخص الذي تلقى الإنذار أن يقر بارتكاب الجريمة، وبالتالي الإسراع في الإجراءات القانونية وتجنب المحاكمة، رغم تسجيل الجريمة في سجله الجنائي.

وقالت الشرطة في بيان: “يمكننا أن نؤكد مثول رجل يبلغ من العمر 37 عاما وتم تحذيره فيما يتعلق باعتداء مزعوم وضرر جنائي، الاتهامات تتعلق بحادث وقع بعد مباراة كرة القدم بين إيفرتون ومانشستر يونايتد في جوديسون بارك يوم السبت 9 نيسان، وتم حل الأمر بتحذير مشروط، فالموضوع مغلق الآن”.

وعلى الرغم من أن الشرطة لا توضح بالتفصيل شروط هذا التحذير، إلا أن الحكومة توضح أن هذا النوع من العقوبة يستلزم عادة تدابير مثل “إصلاح الأضرار التي لحقت بالممتلكات”.

وألقى لاعب كرة القدم البرتغالي بهاتف مشجع يبلغ من العمر 14 عاما أرضا بعد الهزيمة 1-0 أمام إيفرتون، كما يتضح من صور الحادث التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد ما حدث، اعتذر رونالدو عن سلوكه ودعا ذلك المشجع لحضور مباراة في أولد ترافورد “كعلامة على اللعب النظيف والروح الرياضية”.

وعلى سياق متصل، ارتفعت أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في البورصة بنسبة 5 % مع منتصف جلسات تداول أول من أمس، وذلك بعد أن نشر الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إيلون ماسك، تغريدة عبر شبكة “تويتر” قال فيها إنه سيشتري النادي الإنجليزي، قبل أن ينفي ذلك بعدها بقليل، مؤكدا أنها مجرد مزحة.

وارتفعت أسهم نادي “الشياطين الحمر” في بورصة نيويورك بنسبة 4.77 %، إلا أن الارتفاع الأكبر تم تسجيله قبل أن تطلق بورصة وول ستريت صافرة بداية التداول، حيث ارتفعت أسهم النادي الإنجليزي العريق بنسبة 17 % في العمليات الإلكترونية السابقة.

ووفقا لتقديرات سوق الأسهم للنادي، فإن شراء جميع أسهم مانشستر يونايتد كان سيكلف ماسك نحو ملياري دولار.

وفي التغريدة التي نشرت الثلاثاء الماضي، قال أكثر رجال العالم ثراء بحسب مجلة (فوربس) “سأشتري أيضا مانشستر يونايتد، على الرحب والسعة”.

وبعدها بقليل رد على أحد المستخدمين الذين تساءلوا عن مدى جدية هذا الأمر، وقال “لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر، لن أشتري أي فريق رياضي”.

يشار إلى أن مجلس إدارة (تويتر) قد وافق على عرض استحواذ ماسك على الشبكة في نهاية نيسان “أبريل” الماضي مقابل 44 مليار دولار، قبل أن يتراجع رجل الأعمال عن العملية برمتها، ما فتح الباب أمام معركة قضائية بين الطرفين. (إفي)