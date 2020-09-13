الشرفاء قائدا لأعمال “جنرال موتورز” في أفريقيا والشرق الأوسط

دبي – أعلنت ’جنرال موتورز‘ عن تعيين لؤي الشرفاء في منصب الرئيس والمدير الإداري للعمليات في أفريقيا والشرق الأوسط، ليكون بذلك أول مسؤول وُلِد وترعرع في المنطقة يتولّى إدارة أعمال الشركة على الصعيد الإقليمي.

وأشار ستيف كيفر، نائب الرئيس الأول ورئيس عمليات ’جنرال موتورز‘ الدولية، إلى أن مسؤولية الشرفاء تتمحور بشكل أساسي حول الإشراف على تعافي الأعمال في ظل التحدّيات التي فرضها تفشّي فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، إلى جانب تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

وأكّد بقوله: “يُعتبَر لؤي مسؤولا رفيعا في قطاع السيارات، وهو يتمتّع بكثير من الخبرات والمهارات ولديه معرفة عميقة بالأسواق التي ننافس فيها.”

وأضاف: “إن أولوياته المباشرة تتركّز على قيادة أعمالنا خلال هذه الفترة في ظل انتشار وباء كورونا، وضمان استمرارية النجاح الذي تتمتّع به مجموعات مركباتنا الأساسية، بما في ذلك ’شفروليه كابتيفا‘ الجديدة كلّيا، وطرازات ’كاديلاك‘ الفاخرة، ومركبات ’جي إم سي‘ الراقية، وشاحناتنا ومركباتنا الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الكبيرة الرائدة عالميا، بالإضافة أيضا إلى إطلاق ميزة OnStar المتطوّرة جدا.”

وختم قائلا: “لدي كل الثقة أنه بقيادة لؤي سوف نحافظ على الشراكات القوية التي تربطنا مع وكلائنا والعلاقات الوطيدة التي تجمعنا بعملائنا، مما يضمن لنا تحقيق النمو في أعمالنا على المدى الطويل.”

يحل الشرفاء في منصبه الجديد مكان جون روث الذي تم تعيينه في منصب نائب الرئيس الدولي للعناية بالعملاء وخدمات ما بعد البيع ومقرّه في مدينة ديترويت الأميركية بدءًا من 1 أيلول (سبتمبر) القادم. وكان روث قد شغل منصبه الحالي منذ بدايات العام 2018.

وحول هذا، قال كيفر: “أرسى جون الأسس المتينة للنمو في عملياتنا الخاصّة بأفريقيا والشرق الأوسط، ولقد أوقف الانحدار في الحصّة السوقية وحقّق نتائج مبيعات مربحة مع تسجيل نمو في خدمات ما بعد البيع، كما وضع استراتيجية خماسية تهدف لتحقيق النمو فيما يخصّ المبيعات والنواحي المالية.”

من جهته، علّق الشرفاء على تعيينه في منصبه الجديد بالقول: “سوف تبقى الشراكات القوية مع وكلائنا والتواصل العميق مع عملائنا أبرز مقوّمات النجاح لعلامات ’شفروليه‘ و’كاديلاك‘ و’جي إم سي‘ التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا على المدى الطويل.”

بدوره، قال روث: “يشرّفني فعلا أني قد حظيت بفرصة قيادة الفريق الذي يعمل بجهد لتحقيق التزام ’جنرال موتورز‘ الأساسي والمتمثّل بتوفير المركبات التي تتميّز بأعلى مستويات السلامة وأكثرها تنوّعاً واتصالاً من ’شفروليه‘ و’جي إم سي‘ و’كاديلاك‘ إلى العملاء في المنطقة.”