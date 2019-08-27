“الشرق الأوسط” تتيح فرصة الدراسة في الصيدلة بجامعة ستراثكلايد البريطانية

عمان – الغد -أقامت كلية الصيدلة في جامعة الشرق الأوسط ندوة تعريفية عن برنامج الصيدلة البريطاني (Mpharm) الذي اطلقته جامعة الشرق الأوسط بالشراكة مع جامعة ستراثكلايد البريطانية وذلك برعاية نقيب الصيادلة الاردنية الدكتور زيد الكيلاني، بحضور رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصرالدين، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الحيلة، ونخبة من الصيادلة في مختلف القطاعات الداوئية وأكاديميين وباحثين متخصصين في العلوم الصيدلانية؛ للتعريف بالبرنامج الذي يعد الأول من نوعه والمصمم لاعداد وتأهيل خريجي الصيدلة بهدف مواجهة الرعاية الصحية التي تواجه المجتمع في القرن الواحد والعشرين.

وأكد الاستاذ الدكتور علاء الحلحولي مستشار جامعة الشرق الاوسط ان هذا البرنامج يدعم تطلعات الطلبة الجامعيين نحو العالمية وصقل مهاراتهم ومواكبة التطورات العلمية والبحثية في مجالات العلوم الصيدلانية والدوائية.

وأوضح عميد كلية الصيدلة الدكتور عمار المعايطة خلال عرضه للبرنامج ان طالب الصيدلة سيتلقى الدراسة في السنوات الثلاث الاولى في جامعة الشرق الاوسط والسنتين الأخيرتين في جامعة ستراثكلايد في بريطانيا.

وأكد نقيب الصيادلة الدكتور الكيلاني أن استحداث برامج دولية نوعية في الصيدلة كبرنامج الصيدلة البريطاني المشترك Mpharmبين جامعة الشرق الأوسط وجامعة ستراثكلايد البريطانية سيكون له جل الأثر على تطوير مهنة الصيدلة داخل الأردن

وتخلل الندوة التعريفية نقاش موسع بين الحاضرين حول أهمية هذا البرنامج التي تكمن في إضفاء صبغة عالمية على برامج الصيدلة المطروحة في الأردن وأثرها على تطوير مهارات القوى العاملة الصيدلانية المحلية وتأهيلها واعدادها للعمل في الأسواق المحلية والعالمية والحد من البطالة.

وتعد كلية الصيدلة في جامعة ستراثكلايد من أفضل كليات الصيدلة في بريطانيا وهي مركز رائد للبحث العلمي والتدريب الصيدلاني على مستوى بريطانيا وتركز جهودها على اكتشاف الأدوية وتطويرها وتصنيعها.

من الجدير بالذكر أن مشروع هذه الشراكة كان المشروع الوحيد المتعلق بقطاع التعليم العالي الذي تم الاعلان عنه في مؤتمر مبادرة لندن بدعم الاردن ” الاردن-نمو وفرص 2019″، الذي انعقد بحضور كريم من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي.