“الشرق الأوسط” تحتضن الاجتماع التنسيقي لشركاء المشروع الأوروبي في الطاقة المتجددة

عمان – احتضنت عمادة البرامج الدولية في جامعة الشرق الأوسط، الاجتماع التنسيقي لشركاء المشروع الاوروبي AT-SGIRES (Advanced teaching and training on smart grid and grid integration of renewable energy system من الجامعات السورية، والذي يموله الاتحاد الأوروبي.

وأكد عميد البرامج الدولية، الدكتور هشام ابوصايمة، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون من جامعتي البعث ودمشق السوريتين، والجامعة الألمانية الأردنية، وعدد من أعضاء الهيئتين الاكاديمية والادارية، أن هذا الاجتماع ركز مع الشركاء في المشروع على تطوير مواد تدريبية وتدريسية في مجال الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الذكية.

وقدم الدكتور ابوصايمة خلال الاجتماع، عرضا مصورا presentation عن اخر تطورات المشروع، تناول تقييم اداء كل الشركاء، اضافة لتقديم عرض اخر، تطرق الى اهم التطورات التي رافقت المشروع من ناحية الترويج ونشر المشروع واهدافه والمراحل التي وصل اليها، فيما تطرق المجتمعون للاجراءات الإدارية والمالية للمشروع، وذلك من خلال حلقة تدريبية تم تنظيمها لهذه الغاية.

وتضمنت الزيارة، جولة داخل حرم الجامعة، شملت مختبراتها، وتحديدا مختبرات كليتي الإعلام والهندسة، ومختبرات قسم هندسة الطاقة المتجددة.

تجدر الاشارة، إلى أن استضافة الجامعة لهذا المشروع يأتي عقب جولة مباحثات عقدت في كانون ثاني الماضي في جامعة نيوكاسيل البريطانية ضمن برنامج إيراسموس بلس(Erasmus+)، اختيرت فيها جامعة الشرق الأوسط لتكون المستضيف لاجتماع المشروع؛ لما تتمتع به من مسيرة علمية متميزة، ولما تتميز به من كفاءات على مستوى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، بالإضافة إلى شراكاتها المميزة مع مؤسسات التعليم العالي المرموقة على المستويين الوطني والدولي.