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“الشرق الأوسط” تحتفل باستقبال طلبتها الجدد

منذ ساعة واحدة
جامعة الشرق الأوسط

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عمان- أقامت جامعة الشرق الأوسط، يوم الأربعاء الماضي، حفلا بمناسبة استقبال الطلبة الجدد للعام الجامعي 2019/2020.
ورحب نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية، الأستاذ الدكتور محمود الوادي، في كلمة افتتاح الحفل، الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مركز استقطاب الطلبة، وحضره عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والادارية، بالطلبة الجدد، مؤكدا على رسالة جامعة الشرق الأوسط القائمة على معاني صناعة قادة المستقبل، وتهيئة الطلبة لتحمل المسؤوليات في مسيرة التنمية وبناء الوطن.
من جانبه، دعا نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الأستاذ الدكتور علاء الحلحولي في كلمة له، الطلبة الجدد للاستثمار في النشاطات التي توفرها جامعة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالنشاطات والمشاريع التي يطلقها مركز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك بهدف صقل شخصية الطالب والتعرف على قدراته ومواهبه وتوظيفها.
بدوره، أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور مأمون الحنيطي، أن هذه الفعاليات تمثل فرصة حقيقية لإطلاع الطلبة الجدد على الخدمات المقدمة من الجامعة، مشددا على أنها تمثل جزءا من النشاطات اللامنهجية التي تحرص العمادة على تنظيمها، لما لها من اهمية كبيرة في مسيرة الطلبة، لا سيما وانها تعمل على اكسابهم المهارات المطلوبة التي تؤهلهم لسوق العمل، وتساهم من جانب آخر في خدمة أبناء المجتمع المحلي.

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