“الشرق الأوسط” تحصد صدارة جوائز “الشارقة الدولي الأول للجامعات”



عمان- حققت جامعة الشرق الأوسط، وخلال مشاركتها في مهرجان الشارقة الدولي الأول للجامعات العربية، جائزة المركز الأول عن فئة “الدراما”، في فيلم “سبعة وجوه” (seven faces)، وهو من إنتاج وإخراج الطالبتين من كلية الإعلام، يارا زكارنة وداليا عريقات، وبإشراف مساعد الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والتعاون الدولي الدكتورة سارة ناصرالدين، والذي أقيم بمشاركة 23 جامعة من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشادت الدكتورة سارة ناصر الدين، بما حققته كلتا الطالبتين، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مثابرتهما وتصميمها، وقيام الجامعة بتبني موهبتهما منذ البداية، وتوفير ما يلزم من خلال تقديم الدعم المعنوي والفني واللوجستي، علما أن كلية الإعلام تحفل بوجود عشرات المواهب التي يتم صقلها وإعدادها للسوق المحلية والعربية والعالمية، وهي التي أثبتت وتثبت كل يوم قدرتها على المنافسة في كل الميادين.

وتسلم الجائزة نيابة عن جامعة الشرق الأوسط، خريجها، وعضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، الأستاذ عمر جواد، فيما كرم رئيس مدينة الشارقة للإعلام “شمس”، الدكتور خالد عمر المدفع الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن فئتي الفيلم الدرامي القصير والفيلم التسجيلي، والذين حصلوا على مكافآت مالية، إضافة إلى كاميرا تصوير فوتوغرافي احترافية للفائز الأول عن كل فئة.