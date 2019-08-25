“الشرق الأوسط” ترعى مباراة سلوان المقدسي والجزيرة الأردني

عمان- فاز فريق سلوان المقدسي لكرة القدم على نظيره الجزيرة الأردني بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جرت بينهما أول من أمس، على ملعب نادي الجزيرة، في إطار معسكر فريق نادي سلوان الذي يمتد حتى 28 الحالي، وتستضيفه جامعة الشرق الأوسط.

وأنهى نادي سلوان الشوط الأول من المباراة متقدما بهدفين عن طريق عيسى السويطي وفهد كنعان، وفي الشوط الثاني قلص الجزيرة الفارق بهدف، قبل أن يسجل اللاعب هشام الصالحي الهدف الثالث لسلوان.

وعلى صعيد متصل، ينتظر أن تتواصل تدريبات فريق نادي سلوان حتى غد، وهو الموعد الذي سيختتم فيه الفريق ودياته عندما يلتقي فريق نادي الوحدات على ملعب نادي الوحدات عند الساعة السادسة مساء قبل أن يتدرب صباح بعد غد في ملاعب جامعة الشرق الأوسط ويحزم حقائبه عائدا إلى مدينة القدس الشريف.

يذكر أن جامعة الشرق الأوسط تحتضن المعسكر التدريبي لفريق نادي سلوان المقدسي خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 من الحالي.

وتأتي استضافة المعسكر التدريبي لسلوان المقدسي في حرم جامعة الشرق الأوسط دعما للتحديات والصعوبات التي تواجهها الرياضة الفلسطينية.