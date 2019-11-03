“الشرق الأوسط” تستضيف امتحان المحامين المتدربين

عمان- استضافت جامعة الشرق الأوسط، الامتحان التحريري للمحامين المتدربين في دورته الشتوية 2019.

وعقد الامتحان الذي تقدم له 744 من المحامين المتدربين، وبإشراف لجنة امتحانية مشكلة من مجلس النقابة، من خلال جلسة واحدة في القاعات التدريسية للجامعة، والتي تم تجهيزها بالتنسيق مع مجلس النقابة لتتواءم مع متطلبات التقدم للامتحان التحريري.

وأثنى نقيب المحامين الأردنيين، الأستاذ مازن رشيدات، الذي تابع أولا بأول سير الامتحان، على استضافة جامعة الشرق الأوسط لمجريات الامتحان التحريري، مشيرا إلى حسن الترتيب والاستعدادات لعقده، مما أضفى طمأنينة على المتقدمين ونجاح عقد الامتحان، مثمنا في الوقت ذاته دور الجامعة في تقديم الخدمات الفنية واللوجستية كافة، من إشراف وتجهيز القاعات، ما ينعكس إيجابا على تطور نوعية التعليم الحقوقي ومهنة المحاماة، وبما يخدم المهنة وسوق العمل، ويؤهل المحامين للوصول الى درجة الاحتراف.

ومن جانبه، أكد مساعد رئيس جامعة الشرق الأوسط، عميد كلية الحقوق، الدكتور أحمد اللوزي، أن اختيار الجامعة مجددا من قبل مجلس نقابة المحامين الأردنيين، لعقد هذا الامتحان الدوري بالنسبة للمتدربين المحامين، كان نتيجة طبيعية للسمعة الأكاديمية الطيبة والمرموقة التي تتميز بها جامعة الشرق الأوسط داخل الأردن وخارجه، خاصة وأن كلية الحقوق حاصلة على شهادة ضمان الجودة في المستوى الذهبي.

وتسعى جامعة الشرق الأوسط لتوطيد العلاقة بين الجامعة والمجتمع وسوق العمل، وذلك انطلاقا من فلسفة الجامعة وأهدافها في بناء جسور التواصل داخل الجامعة وخارجها باعتبارها جادة ملتزمة وساعية للتعلم.