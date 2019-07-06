“الشرق الأوسط” تستضيف محاضرات حول إدارة الأعمال

عمان- استضافت عمادة البرامج الدولية بالتنسيق مع كلية الأعمال في جامعة الشرق الأوسط عددا من المحاضرات والورش التدريبية، قدمها عضوان في الهيئة التدريسية التابعة لجامعة Istanbul Sabahattin Zaim University التركية، وذلك ضمن برنامج Erasmus+ للتبادل الأكاديمي.

وتأتي هذه الاستضافة، التي نظمها قسم العلاقات الدولية “وحدة التبادل الطلابي في عمادة البرامج الدولية”، واستهدفت أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في كلية الأعمال، تنفيذا لتوجهات الجامعة الاستراتيجية الهادفة للانفتاح على الثقافات الأكاديمية الإقليمية والعالمية، لتأهيل وإعداد الطلبة وتزويدهم بالعلوم وإكسابهم المهارات العالمية.

ومن جهته، أكد نائب رئيس الجامعة، عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور محمود الوادي، أن جامعة الشرق الأوسط تحرص على توسيع آفاق تعاونها مع مختلف الجامعات الإقليمية والدولية، مما يوفر فرصا تعليمية وبحثية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، لافتا إلى سعي الجامعة الدائم لتعزيز تعاونها مع الجامعات والمؤسسات التعليمية التركية نظرا إلى المستوى العلمي المتميز لقطاع التعليم العالي التركي بشكل عام.

وفي سياق متصل، استضافت الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2018-2019، مجموعة من الطلبة من الجامعة التركية نفسها، تنفيذا لبنود اتفاقية التبادل الطلابي بين الجانبين. وتأتي هذه الاتفاقيات التي تنفذها الجامعة مع جامعات إقليمية وعالمية عدة، وتحت مظلة برنامج Erasmus+ بهدف تطوير التعليم العالي والتدريس في الجامعات المشاركة من خلال التعاون الأكاديمي مع الدول الأوروبية، ويوفر فرص تنقل للطلبة بين الجامعات المتعاونة، إضافة إلى تبادل الهيئات الأكاديمية لغايات التدريس، التدريب، والبحث العلمي.