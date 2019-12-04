“الشرق الأوسط” تستضيف وفدا طلابيا من “Australian National”

عمان – تستضيف جامعة الشرق الأوسط، ممثلة بقسم التبادل الطلابي والأكاديمي في عمادة البرامج الدولية، وفدا طلابيا من جامعة Australian National University الأسترالية، بهدف تعلم اللغة العربية وتبادل الخبرات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية.

وأكد عميد البرامج الدولية الدكتور هشام أبو صايمة، أن هذه الزيارات تعد واحدة من منظومة برامجية شاملة، يعمل عليها قسم التبادل الطلابي والأكاديمي في العمادة، تهدف إلى تفعيل رؤية جامعة الشرق الأوسط في فتح آفاق من التعاون في مجالات نقل المعرفة، والإفادة من التجربة الدولية المميزة لدى الجامعات العالمية المرموقة، ما يعمل على تطوير العلوم الجامعية، والتعامل مع التطورات الحديثة في المجالات الأكاديمية والتطبيقية والبحثية، فضلا عن تأهيل الطلبة لتوظيف قدراتهم النظرية والعملية في عمليات التنمية الشاملة. وستركز الزيارة، التي ستستمر شهرا ويشارك فيها ثلاثة وعشرون طالبا أستراليا، على إقامة ورشات تدريبية وتقديم عروض تفصيلية تشرح واقع الثقافات المختلفة، خاصة ما يتعلق بالمجتمع العربي، إضافة لمشاركة أعضاء الهيئة التدريسية من جامعة الشرق الأوسط لتعليم الطلبة الأستراليين أساسيات اللغة العربية، وجولات في حرم الجامعة. وتعتبر جامعة Australian National University حاليا، المصنفة الأولى كأفضل جامعة على مستوى أستراليا، والثانية والعشرون على مستوى العالم، وذلك حسب تصنيف الجامعات العالمي QS.

ويعمل قسم التبادل الطلابي والأكاديمي في جامعة الشرق الأوسط على ترجمة إستراتيجيتها الداعية للانفتاح على العالم الخارجي، بهدف إفادة طلبتها من تجارب وخبرات نظيراتها في العالم، وتبادل الثقافات مع ارقى الجامعات، وهو أصلا الترجمة العملية للرؤية الملكية السامية حول النهوض بالتعليم في المملكة وانفتاحه على العالم، وهو كذلك في صميم إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.