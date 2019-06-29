“الشرق الأوسط” تشارك في أعمال الملتقى الإعلامي الكويتي الأردني



عمان– شاركت جامعة الشرق الأوسط، ممثلة بمساعد الرئيس الدكتور سليم شريف في أعمال الملتقى الإعلامي الكويتي الأردني، الذي انطلقت أعماله الأحد الماضي برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وترأس مساعد رئيس الجامعة، الجلسة الأولى من أعمال الملتقى، التي دارت محاورها تحت عنوان “الإعلام بين القانون والحريات”؛ إذ استضافت كلا من مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون الخليجي، علي الريس من دولة الكويت، ورئيس تحرير صحيفة عمون الالكترونية، الزميل سمير الحياري، من الأردن. وأكد الدكتور سليم شريف، أن فعاليات الملتقى تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر المختلفة حول العديد من القضايا الإعلامية والثقافية ما بين الكفاءات الإعلامية الأردنية ونظرائهم من الأشقاء الكويتيين، بهدف الخروج بتوصيات مهمة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تكون مرجعيتها المؤسسات الإعلامية الكويتية والأردنية.

وجرى خلال الملتقى تكريم طلبة كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط لمشاركتهم الفاعلة في أعمال الملتقى الذي تضمن جلسات حوارية عدة وندوات إعلامية واقتصادية وثقافية بين المشاركين من دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، تطرقت للعديد من القضايا والإشكاليات التي تهم الشأن الإعلامي ذات الطابع الجماهيري.