“الشرق الأوسط” تشارك في الجلسة التفاعلية لـ”هيئة الإعلام”

عمان- شاركت كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط ممثلة بعميدها الأستاذ الدكتور عزت حجاب في الجلسة التفاعلية لهيئة الإعلام بعنوان “لجنة شكاوى الإعلام المرئي والمسموع ودورها في تطوير المحتوى الإعلامي”.

وتناولت الجلسة التعريف بولاية لجنة الشكاوى ودورها في حل أي نزاع حول المضمون الذي تبثه المحطات الإذاعية والتلفزيونية، ما يلحق الأذى المادي أو المعنوي عند المتلقي وحل هذه الإشكاليات المختلفة خارج نطاق المحاكم، بالإضافة الى التركيز على جودة وأهمية وصدق المحتوى الإعلامي.

وقدم ممثلو الجامعة مداخلات مختلفة أشاروا خلالها إلى مدى أهمية تعريف الجمهور المستهدف بهذه اللجنة من خلال عرض ونشر أنشطتها المختلفة ومهامها الإعلامية، إضافة إلى الورقة النقاشية بعنوان “الارتقاء بالمحتوى الإعلامي”.

كما وأشارت لجنة الشكاوى إلى ضرورة توفير من يراقب الإعلام في ظل التحديات والإشاعات الكاذبة التي يتعرض لها وأن مصلحة المجتمع لا تتحقق إلا من خلال قيام الإعلام بمهامه بطريقة مهنية والالتزام بالتشريعات والقوانين. الجدير ذكره، أن هذه اللجنة تشكلت وفق قانون الإعلام المرئي والمسوع رقم 26 لسنة 2015، والمكونة من تسعة أعضاء من أصحاب الخبرة والاختصاص تأكيدا لضمان استقلالية وسائل الإعلام.