“الشرق الأوسط” تشارك في الملتقى العربي بنابلس

عمان – شاركت جامعة الشرق الأوسط ممثلة بنائب رئيسها الاستاذ الدكتور محمود الوادي في فعاليات الملتقى العربي الثاني حول الشباب والمسؤولية المجتمعية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، والتي اقيمت في جامعة القدس المفتوحة بمدينة نابلس الفلسطينية.

وتضمنت مشاركة الدكتور الوادي، في الملتقى الذي اقيم في رحاب مسرح فرع الجامعة بمدينة نابلس، وبرعاية رئيس مجلس الأمناء المهندس عدنان سمارة، وحضور عدد من رؤساء الجامعات، ورقة علمية بعنوان “جودة الخدمات الجامعية، ودورها في بناء الكفاءات المجتمعية”، تحدث فيها عن الخدمة التعليمية الجامعية، وضمان جودتها، والكفاءات المجتمعية، وأهمية قطاع التعليم والدور الذي يلعبه في تنمية الكفاءات المجتمعية، إضافة للعوامل المؤثرة بالمسؤولية المجتمعية للجامعات.

وفي نهايه الملتقى، كرم رئيس مجلس أمناء الجامعة المهندس عدنان سمارة، جامعة الشرق الاوسط لمشاركتها الفاعلة، فيما أوصى المشاركون في البيان الختامي بالسعي نحو تركيز إسهامات المسؤولية المجتمعية في خدمة التنمية المستدامة ودعم مبادرات ومشاريع الجامعات في هذا المجال.