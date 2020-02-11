“الشرق الأوسط” تشارك في الملتقى الوطني للرياديين



عمان- شاركت جامعة الشرق الأوسط، ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال، في فعالیات الملتقى الوطني للریادیین والمبتكرین الشباب 2020، برعاية ولي العهد، سمو الأمیر الحسین بن عبدالله الثاني، وأقيم في مدینة الحسین للشباب.

وأكد مندوب راعي الملتقى، وزير الشباب الدكتور فارس البریزات، دور الوزارة في تشبیك وربط الشباب بالمؤسسات المانحة، لتقدم لهم التدریب، للانتقال من مرحلة الفكرة الى المشروع الناجح، مشیرا إلى أن هناك برامج متكاملة في جمیع الوزارات منها، الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والریادة، والعمل، إضافة الى المحافظات في القطاع الخاص والمجتمع المدني، تلبي طموح الشباب وتدعم مشاریعهم الریادیة التي یتقدمون بها من خلال عملیة التشبیك لینتقلوا من الفكرة الریادیة الى مرحلة المشروع والإنتاج بحیث تضعهم على بدایة الطریق وتفتح لهم الأبواب نحو آفاق العمل.

وتأتي مشاركة المركز في الملتقى، بدعوة من وزارة الشباب ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وإيماناً منها في دعم الطاقات الشبابية المبدعة والريادية، والتي ترجمتها مؤخراً من خلال إطلاق برنامج “رياديو الأردن 2020” على مستوى الجامعات الأردنية وحاضنات الأعمال وبالشراكة مع حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank وجامعة Bedfordshire البريطانية، ومصنع الأفكار Tech works؛ إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد التي تسعى لتجسيد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في دعم الطاقات الشبابية المبدعة والريادية.

ويعد مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الشرق الأوسط منظومة تحتل دورا مهما في رسم سياسة دعم التفكير الإبداعي والمشاريع الريادية التي تحظى برعاية دائمة ودعم من رئاسة الجامعة.