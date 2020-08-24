شركات وأعمال

“الشرق الأوسط” تشارك في فعاليات أسبوع العلوم العربي

منذ 22 دقيقة
جامعة الشرق الأوسط

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – شاركت جامعة الشرق الأوسط، ممثلة بكلية الهندسة، في فعاليات أسبوع العلوم العربي Arab Science Week (ASW) ، برفقة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في العالم العربي، ومن قطاعات مختلفة، وذلك من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي عن بعد.
وتناول المتحدث باسم الجامعة، عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة، الدكتور المعتصم درويش، خلال الجلسة التي حملت عنوان”الاستجابة للتغير المناخي في العالم العربي”، آثار التغير المناخي، والاستراتيجيات المتبعة للتعامل والتأقلم مع التغير المناخي، والتكنولوجيا المتوفرة لتقليل اثار التغير المناخي في العالم العربي، إضافة لأهمية وضع استراتيجيات عربية قابلة للتطبيق في المنطقة العربية.
ويعد الاسبوع العربي للعلوم، مبادرة هدفها نشر وتبسیط العلوم للجمهور العام غیر المتخصص في جمیع الوطن العربي، عبر محتوى وأنشطة تفاعلیة في كافة مجالات العلوم والتكنولوجیا، ويعتبر اكبر تجمع عربي افتراضي للعلوم.

مقالات ذات صلة

“سامسونج” تطلق “Galaxy Watch3″ و”Buds Live”

منذ 22 دقيقة

“الزيتونة” تستحدث تخصص تصميم الأزياء الأول في الأردن

منذ 22 دقيقة

“جنرال إلكتريك” توقع اتفاقيتين مع وزارة الكهرباء العراقية

منذ 22 دقيقة

“جاكوار لاند روفر” تعيد تصنيع الألومنيوم لتخفّض الانبعاثات

منذ 22 دقيقة
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock