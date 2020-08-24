“الشرق الأوسط” تشارك في فعاليات أسبوع العلوم العربي

عمان – شاركت جامعة الشرق الأوسط، ممثلة بكلية الهندسة، في فعاليات أسبوع العلوم العربي Arab Science Week (ASW) ، برفقة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في العالم العربي، ومن قطاعات مختلفة، وذلك من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي عن بعد.

وتناول المتحدث باسم الجامعة، عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة، الدكتور المعتصم درويش، خلال الجلسة التي حملت عنوان”الاستجابة للتغير المناخي في العالم العربي”، آثار التغير المناخي، والاستراتيجيات المتبعة للتعامل والتأقلم مع التغير المناخي، والتكنولوجيا المتوفرة لتقليل اثار التغير المناخي في العالم العربي، إضافة لأهمية وضع استراتيجيات عربية قابلة للتطبيق في المنطقة العربية.

ويعد الاسبوع العربي للعلوم، مبادرة هدفها نشر وتبسیط العلوم للجمهور العام غیر المتخصص في جمیع الوطن العربي، عبر محتوى وأنشطة تفاعلیة في كافة مجالات العلوم والتكنولوجیا، ويعتبر اكبر تجمع عربي افتراضي للعلوم.