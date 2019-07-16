“الشرق الأوسط” تشارك في ورشة حول الإعلام ونشر الوعي البيئي

عمان – شاركت جامعة الشرق الأوسط في أعمال ورشة عمل “دور الاعلام والاحزاب في نشر الوعي البيئي ودعم خطط التنمية المستدامة، الواقع والطموح”، والتي نظمها المركز الوطني للعدالة البيئية والمدعوم من الوكالة الالمانية (giz).

ومثل الجامعة في الورشة، التي رعاها مندوبا مندوبا عن وزير الزراعة والبيئة، امين عام الوزارة احمد القطارنة، مساعد رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع الدكتور سليم شريف، الذي اكد، ومن خلال ورقة العمل التي تقدم بها، ضرورة الزام وسائل الاعلام بتخصيص صفحات وبرامج خاصة بالبيئة والتنمية، وتخصيص سفراء للبيئة بالمدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة، يحملون رسالة النهوض بثقافة التوعية البيئية، ودعم المشاريع الريادية التي تختص بالبيئة. وتضمنت الجلسة النقاشية، التي تحدث فيها عدد من الإعلاميين ومقدمي البرامج، الحديث عن دور الإعلام البيئي بين الواقع والطموح، وإيلاء البعد البيئي الأهمية التي تستحق، بإعتبارها ضرورة لتثقيف وتوعية المؤسسات والقطاعات السلعية والاقتصادية من جهة، والمجتمع المحلي من جهة أخرى، واستنهاض طاقات الجميع للحفاظ على المقدرات الوطنية من التلوث و الاستنزاف. وفي ختام الورشة، اوصى المشاركون بضرورة الايمان بالبيئة كمتطلب وظيفي، وتحديد دور كل جهة في ترسيخ الإعلام البيئي كرافعة مهمة في التثقيف والتوعية البيئية، وفتح المجال لإطلاق المبادرات ومؤثري مواقع التواصل وتخصيص برامج للحديث عن الشأن البيئي والإنجازات التي تحققت والمعوقات التي تعترض مسار النهوض بالبعد البيئي.