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“الشرق الأوسط” تعقد محاضرة “المشاركة السياسية للمرأة”

منذ 6 دقائق
جانب من محاضرة جامعة الشرق الأوسط -(من المصدر)

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عمان– عقدت كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الأوسط محاضرة بعنوان (المشاركة السياسية للمرأة الأردنية) قدمتها سعادة النائب وفاء بني مصطفى بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.
وأكدت بني مصطفى أنه لا يمكن تجاهل قدرات المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والبرلمانية وهي ليست متطلبا نسويا فقط بل وطني لخدمة المجتمع، مشيرة إلى أهمية وجود الرجال والنساء والشباب في صنع القرار والتي يقدمها كل من يخوض على الحياة البرلمانية، وأن المشكلة تكمن في ضعف مشاركة المرأة اقتصاديا، ويبرز دورها في المشاركة السياسية، وأن الإصلاح السياسي لا يكتمل إلا بالإشراك الكامل لها.
وأشارت النائب بني مصطفى إلى أهمية تعزيز وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الأردنية والمساواة بين الجنسين من خلال الحوار البناء بين الحكومة والمجتمع المدني والعمل على ضمان تكافؤ الفرص لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وبناء آليات وطنية تُعنى للنهوض بالمرأة وتوفير سبل المساعدة القانونية كافة لدعم الجهود المبذولة من السيدات القياديات في مختلف القطاعات.
وفي نهاية الندوة، توجه الطلبة بطرح مجموعة من الأسئلة أجابت عنها سعادة النائب، مؤكدة مستوى الوعي الذي لمسته في طلبة جامعة الشرق الأوسط بما يتعلق بالحياة البرلمانية والسياسية والاقتصادية والقانونية.

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