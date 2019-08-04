“الشرق الأوسط” تنظم المعرض التعليمي “يلا على MEU 2”



عمان- أقامت جامعة الشرق الأوسط المعرض التعليمي “يلا على MEU” بنسخته الثانية بهدف تعريف الطلبة الناجحين في الثانوية العامة والطلبة العرب والأجانب بأهم البرامج والتخصصات التي تطرحها وتستضيفها الجامعة والذي أقيم في مقر النادي الأرثوذكسي-عمان.

وتخلل المعرض الذي حضره رئيس مجلس الأمناء الدكتور يعقوب ناصرالدين تقديم نبذة عن الجامعة وعرض لبرامج الجامعة وتخصصاتها المختلفة والمتنوعة، وشروط القبول فيها والرسوم والخدمات الطلابية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للجامعة، خاصة وأن الجامعة ستستحدث بداية العام المقبل تخصصات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، التسويق الالكتروني والتواصل الاجتماعي، الصحافة والإعلام.

كما تضمن المعرض عرضا لأهم البرامج التي تطرحها جامعة بيدفوردشير البريطانية في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وبرنامج الصيدلة المشترك بين كلية الصيدلة في جامعة الشرق الأوسط ونظيرتها في جامعة ستراثكلايد.