شركات وأعمال

“الشرق الأوسط” تنظم دورة في “إدارة المشاريع الإنشائية”

منذ 52 دقيقة
جامعة الشرق الأوسط

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.


عمان – عقدت كلية الهندسة في جامعة الشرق الأوسط، وبالتعاون مع مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين – صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، دورة في إدارة المشاريع الإنشائية باستخدام برنامج Primavera.
وقال عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور أمجد زينور إن كلية الهندسة بتنظيمها لمثل هذه الدورات اللامنهجية، تتطلع الى تجسيد التطور في العملية التعليمية بمواءمة الواقع النظري والعملي وبتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.
وتناولت الدورة، التي أدارتها وقدمتها عضو هيئة التدريس في الكلية المهندسة أسماء أبو هرة، واستهدفت طلبة الكلية، تنمية مهارات الإدارة الهندسية لدى الطلبة، وتطبيق أدوات إدارة المشاريع على مشروع يحاكي الواقع.

مقالات ذات صلة

البنك الأهلي يرعى بطولة تحدي مدارس الأردن 3×3

منذ 52 دقيقة

قمة العرب للطيران 2020 تستقطب نخبة من الخبراء

منذ 52 دقيقة

“العربي” يطلق حملة خاصة على قرض السيارة

منذ 52 دقيقة

“فاين” تكشف عن قناع الوجه الواقي ضد الجراثيم

منذ 52 دقيقة

السوق مغلق المؤشر 1842.17 0.51%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock