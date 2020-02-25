“الشرق الأوسط” تنظم دورة في “إدارة المشاريع الإنشائية”



عمان – عقدت كلية الهندسة في جامعة الشرق الأوسط، وبالتعاون مع مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين – صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، دورة في إدارة المشاريع الإنشائية باستخدام برنامج Primavera.

وقال عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور أمجد زينور إن كلية الهندسة بتنظيمها لمثل هذه الدورات اللامنهجية، تتطلع الى تجسيد التطور في العملية التعليمية بمواءمة الواقع النظري والعملي وبتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.

وتناولت الدورة، التي أدارتها وقدمتها عضو هيئة التدريس في الكلية المهندسة أسماء أبو هرة، واستهدفت طلبة الكلية، تنمية مهارات الإدارة الهندسية لدى الطلبة، وتطبيق أدوات إدارة المشاريع على مشروع يحاكي الواقع.