“الشرق الأوسط” تنظم محاضرة توعوية حول “كورونا”

عمان – نظمت كليتا الصيدلة والعمارة والتصميم في جامعة الشرق الأوسط حملة توعوية حول أفضل سبل التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد – 19) من خلال توضيح أعراض الإصابة بالفيروس وطرق العدوى، وأساليب الوقاية والعلاج .

وأوضح عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور عمار المعايطة للطلبة عن الفيروس ونشأته وطرق العدوى والانتقال للفيروس، بالإضافة للأعراض المصاحبة له، مشددا على أن أفضل الطرق لمنع الإصابة بالمرض هي الإلتزام بالممارسات الصحية التي تمنع انتشار المرض، كغسل اليدين، واستخدام مطهرات للأيدي، وتغطية الفم عند السعال أو العطس.

ووضعت جامعة الشرق الأوسط، قد وضعت خطة كاملة للتعامل مع الفيروس، وتوفير جميع وسائل الحماية للطلبة، كتركيب عبوات التعقيم في جميع أنحاء الجامعة، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة على دورات المياه، والمواقع التي توزع فيها البصمة الإلكترونية للموظفين، والقاعات التدريسية وكافة المرافق والكليات التابعة لها.

هذا وكانت جامعة الشرق الأوسط نشرت من خلال منصاتها الإعلامية والاجتماعية، مقطع فيديو توعويا عن مرض فيروس كورونا منذ بداية ظهوره.