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“الشرق الأوسط” تنظم محاضرة حول التحكيم والوساطة

منذ 26 دقيقة
جامعة الشرق الأوسط

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عمان- نظمت كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط محاضرة حول “الخبرة الأميركية الأوروبية في التحكيم والوساطة”، ألقاها عضو هيئة التدريس في جامعة Vytauas Magnus University الاستاذ الدكتور تشارلز فرانسيس، وذلك ضمن برنامج ايراسموس بلس الخاص بتبادل أعضاء الهيئة التدريسية.
وتطرق الدكتور فرانسيس خلال المحاضرة، التي استهدفت طلبة كلية الحقوق في برنامج الماجستير، إلى مهارات الحلول البديلة لفض المنازعات، والتطور التاريخي للوساطة في الولايات المتحدة الأميركية، وأهمية دور المجتمع في حل النزاعات والوصول الى العدالة.
من جانبه، أكد عميد البرامج الدولية في الجامعة الدكتور هشام ابو صايمة، أن هذه النشاطات التي يشرف على تنفيذها قسم التبادل الطلابي والتبادل الأكاديمي، تهدف إلى تحقيق تبادل الخبرات والتجارب الاكاديمية مع كبرى الجامعات العالمية، وكل ذلك ضمن برنامج ايراسموس بلس الممول من الاتحاد الأوروبي.

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