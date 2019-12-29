“الشرق الأوسط” تهنئ مبتعثها إلى “Loughborough University”



عمان – خلال حفل أقيم برعاية رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين، هنأت أسرة الجامعة الدكتور محمد يعقوب ناصرالدين، المبتعث الى جامعة Loughborough University في المملكة المتحدة، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في تخصص الهندسة المدنية.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الحيلة، إن الجامعة تتطلع لمواصلة خطط ابتعاث نخبة من أبناء الوطن، للحصول على أعلى الدرجات العلمية من جامعات عالمية مرموقة، بهدف تحقيق رسالة الجامعة في بناء الإنسان، والرفع من مهاراته وتزويده بتجارب وخبرات علمية جديدة ومتنوعة، والتي تخدم في النهاية التنمية المجتمعية في الوطن. وحصل الدكتور محمد يعقوب ناصر الدين كذلك على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة كوفنتري البريطانية في الهندسة المدنية، كما اختير ليشغل منصب رئيس طلبة الدراسات العليا البحثيين للعام الجامعي 2017/2018 في جامعة لفبرا، كما تولى أثناء دراسته العديد من المهام، أبرزها مسؤوليته عن طلبة الدراسات العليا وتمثيله لهم أمام رئاسة الجامعة.

تجدر الإشارة، إلى أن جامعة الشرق الأوسط تبتعث عددا من طلبة الدراسات العليا المتميزين في الجامعات البريطانية والفرنسية والاميركية والماليزية والكندية، لإثراء مستواهم الأكاديمي والمعرفي، ووضع بصمتهم الخاصة لتطوير الجامعة وحثهم على بذل المزيد من العطاء والجهد والارتقاء بالمستوى الأكاديمي.