“الشرق الأوسط” توقع مذكرة مع “The Tank”

عمان – قررت جامعة الشرق الأوسط ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال، الاستعانة بخبرات حاضنة أمنية لريادة الأعمال لإطلاق أول مشروع يدعم الشباب الأردني على مستوى الجامعات الأردنية تحت عنوان “ريادي الأردن 2020”.

وستقوم حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين “الشرق الأوسط ” وأمنية، بتسخير جميع إمكانياتها وخبراتها في مجال الريادة والابتكار لتنفيذ إطلاق هذا المشروع النوعي. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، المهندس زياد شطارة، ورئيس جامعة الشرق الأوسط الأستاذ الدكتور محمود الحيلة قد وقعا مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع بحضور كبار الموظفين عن الجانبين.

وفي تعليقه على هذا التعاون المشترك، أكد رئيس مجلس الأمناء في جامعة الشرق الأوسط، الدكتور يعقوب ناصر الدين، أن الجامعة ومن خلال هذه الشراكة تسعى إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها المتمثلة بإعداد قادة المستقبل وتهيئة بيئة تعليمية تعلّمية جاذبة ومحفزة للإبداع والتميز في المملكة.

من جانبه، أشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الحيلة، إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعى جامعة الشرق الأوسط إلى توسيعها على المستويين المحلي والعالمي.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، التزام أمنية عبر حاضنتها لريادة الأعمال The Tank بتقديم الدعم للقطاعين الأكاديمي والريادي، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم مع جامعة الشرق الأوسط تأتي ضمن خطط The Tank الاستراتيجية لدعم الشباب الريادي المبدع وتدريبهم وتوفير فرص عمل لهم.