“الشرق الأوسط”.. رسالة ماجستير حول أثر تصميم صفحات الويب على كفاءة الموقع الإلكتروني

عمان- نوقشت في جامعة الشرق الاوسط رسالة ماجستير في تخصص التصميم الجرافيكي بكلية العمارة والتصميم “درجة توافر معايير تصميم صفحات الويب وتأثيرها على كفاءة الموقع الإلكتروني ” للباحث جهاد حامد قزاعر.

وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح درجة توافر معايير تصميم صفحات الويب وتأثيرها على كفاءة الموقع الإلكتروني، وتوضيح تقنيات تصميم المواقع الإلكترونية الحديثة التي يمكن للمصممين أو مطورين الويب الإلمام بها، مثل: HTML5، CSS3، Jquery، ثم تقوم الدراسة أيضاً بشرح أطر العمل وأهميتها والجوانب المهمة بها، وتوضيح مراحل تطور شبكة الإنترنت وتصميم مواقع الويب وتاريخها.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، إذ أظهرت النتائج أن درجة تطبيق معايير تصميم صفحات الويب، حيث تكون من 20 سؤال تم إختيارها بعناية من الشروط الواجب توافرها لتحقيق المعايير التي تتناسب مع المحور إذ جاء في المرتبة الأولى يوفر الموقع الإلكتروني ميزات بحث متعددة وجاء في المرتبة الثانية يشير العنوان في كل صفحة بوضوح إلى محتوى الموضوع ثم جاء في المرتبة الثالثة توفر صفحة الويب تطابقاً بين المحتوى والاحتياجات الفعلية للمتصفح وجاء في المرتبة الرابعة يظهر الشعار في جميع صفحات الموقع الإلكتروني وجاء في المرتبة الخامسة يوفر الموقع الإلكتروني قائمة مراجع لتوثيق المعلومات.

وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها التأكيد على أهمية تطبيق معايير تصميم صفحات الويب.ومتابعة شبكة W3C والتحديثات الجديدة المتعلقة بتقنيات الويب التي تساعد المصمم على تطوير مهاراته ومواكبة أحدث التقنيات والمميزات لإنتاج تصاميم حديثة ، وضرورة دراسة تقنيات تصميم الويب مثل HTML5 وCSS3 وJQuery من قبل المصممين حتى يتمكنوا من إنتاج صفحات ويب لأن مهاراتهم من الناحية الجمالية ستكون أفضل من مهارات الأشخاص العاملين في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات مما سيؤدي لإحداث تطوير واضح في الشكل العام للمواقع الإلكترونية.

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور أحمد وصيف مشرفًا ورئيسًا ، والدكتور وائل الأزهري عضوا من داخل الجامعة ، ومن جامعة الزرقاء الأهلية الدكتور حسني محمد أبو كريم عضوًا خارجيًا.