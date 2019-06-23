“الشرق الأوسط لإدارة المرافق” تناقش تحديات القطاع الحيوي

عمان- تواصل “جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق” جهودها الحثيثة لتوفير منصة استراتيجية من شأنها تمكين صنّاع القرار والرواد في مجال إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط من بحث أحدث التوجهات الناشئة على صعيد التكنولوجيا الحديثة والتعرف على أبرز المفاهيم العالمية الداعمة لمسيرة بناء بيئة اجتماعية اقتصادية متطورة إقليمياً. وتماشياً مع تطلعاتها الرامية إلى نشر أفضل ممارسات إدارة المرافق ضمن الأسواق الإقليمية، ناقشت الجمعية مؤخراً أبرز تحديات قطاع إدارة المرافق في الأردن خلال ورشة عمل وملتقى تواصل الذي نظمته مؤخراً في “فندق روتانا” في عمّان.

وتكمن أهمية “ملتقى التواصل” الذي عقد تحت عنوان “تحديات إدارة المرافق في السوق المحلي- الأردن”، في كونه الحدث الأول من نوعه ضمن السوق المحلية الذي يسلط الضوء على الدور الفعّال للممارسات الفضلى في قطاع إدارة المرافق في حفظ وتطوير استراتيجيات العمل في أسواق الشرق الأوسط، في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية القطاع الحيوي كونه دعامة أساسية لدفع عجلة التغيير الاستراتيجي في سبيل تحسين جودة الحياة. وجاءت استضافة الحدث في إطار حرص “جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق” على رفد السوق الأردنية بالأدوات اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على أفضل حلول وخدمات إدارة المرافق، بالتزامن مع تزايد أعداد المشاريع العمرانية التي تتطلب وجود استراتيجيات واضحة في الإدارة والصيانة، لا سيما مع توافد المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن.