“الشرق الأوسط لخدمات الدفع” و”سندكم لتمويل الأعمال” توقعان اتفاقية تعاون مشترك

عمان- وقعت شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS)؛ الرائدة في توفير خدمات الدفع الإلكتروني المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط، وشركة “سندكم لتمويل الأعمال”؛ المتخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية تعاون مشترك، وقعها عن شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS) رئيسها التنفيذي وليد النصر، وعن شركة “سندكم” رئيسها التنفيذي سامي السلاخ، وذلك بحضور عدد من المديرين التنفيذين من كلا الجانبين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستمنح “سندكم” تسهيلات وحلولاً تمويلية لعملاء شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS)، بمزايا تشجيعية ونسب تمويل منافسة من قيمة الحركات السنوية التي تتم من خلال أجهزة الدفع وبأسعار فوائد منافسة. وتغطي هذه الخدمة أيضاً عملاء “سندكم” المحتملين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعقيباً على الاتفاقية، علق السلاخ قائلاً: “سعيدون بالشراكة مع شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS) والتي تعد الشريك الأمثل لأعمالنا. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من رسالتنا المؤسسية وسعينا المتواصل والهادف إلى توفير بيئة تمويلية مناسبة، من خلال طرح منتجات مالية أو غير مالية تلبي احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف: “يلعب هذا القطاع دوراً مهماً في التنمية والنهوض باقتصاد وطننا الحبيب من خلال خلق فرص عمل للشباب للتقليل من البطالة والتخفيف من وطأة الفقر وتشجيع رواد الأعمال، خاصة النساء منهم، على الاستثمار في قدراتهم”.

ومن جهته، قال النصر: “سعداء بشراكتنا مع شركة سندكم التي تسعى دائماً إلى تقديم الخدمات التمويلية الفريدة من نوعها. وعبر هذه الاتفاقية، أصبح بإمكان عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل اللازم للتوسع في أعمالهم، فيما يأتي امتداداً لنهجنا في المحافظة على التقدم المتواصل الذي نحققه، وتأكيداً للمكانة الرائدة التي نحتلها في قطاع خدمات الدفع محلياً وإقليمياً”.