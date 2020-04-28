“الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” تزود نادي الوحدات بخدمة “المحفظة الوطنية”

عمّان، نيسان 2019: زوّدت شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”، الشركة الرائدة في توفير خدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط، نادي الوحدات بخدمة “المحفظة الوطنية – National Wallet”.

وستمكن هذه الخدمة أعضاء النادي كافة، من فريق الإدارة واللاعبين والمشجعين، من إنشاء محفظة إلكترونية عبر خدمة “المحفظة الوطنية” لتتاح لهم إمكانية استعمال أجهزتهم النقالة في تنفيذ عمليات الدفع والتحويلات المالية الخاصة بهم، بما يشمل دفع الفواتير الشخصية، والتحويل المالي، وتسديد قيمة المشتريات مباشرة عبر شبكة التجار التي تستقبل الدفع من المحافظ، دون الحاجة إلى التعامل بالنقد الورقي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من إنجاز خدمات السحب والإيداع عبر شبكة الوكلاء الموزعة حول المملكة، مع إمكانية السحب النقدي دون بطاقة من خلال أجهزة الصرّاف الآلي ATMالتابعة للبنك الأردني الكويتي وبنك القاهرة عمّان.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال بشار الحوامدة، رئيس نادي الوحدات: “ضمن الجهود التي يبذلها نادي الوحدات لتوفير الخدمات الحديثة لجميع أعضائه ومنتسبيه، تأتي خدمات الدفع الإلكتروني كحل مثالي وعملي من شأنه أن يسهم في تسهيل تعاملاتهم المالية اليومية، وتحديداً في هذه الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة. نسعى دائماً لمواكبة التغير والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم من حولنا لنقدم كل الخدمات التي من شأنها أن توفر الوقت والجهد على أعضاء نادينا”.

من جانبه، قال علي عبدالجبار، المدير التنفيذي لشركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”: “تأتي شراكتنا اليوم مع نادي الوحدات لتجسد اهتمامنا بتقديم أحدث الخدمات المالية المبتكرة والآمنة عبر المحفظة الإلكترونية التي تلبي احتياجات المتعاملين المتغيرة باستمرار، وتساعدهم في إنجاز متطلباتهم اليومية. ومن خلال هذه الشراكة سنبني على شراكاتنا الأخرى في الأردن، وسنواصل تعزيز مكانتنا الرائدة في الأسواق المحلية والإقليمية في مجال توفير الخدمات التقنية العصرية، المقرونة بخبرات فريق عملنا الواسعة”.