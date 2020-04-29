“الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” والنادي الفيصلي الأردني يطلقان خدمة “المحفظة الوطنية” والبطاقة الخاصة بالنادي

عمّان، نيسان 2020: أطلقت شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”، الشركة الرائدة في توفير خدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط، والنادي الفيصلي الأردني خدمة “المحفظة الوطنية – National Wallet” لأعضاء ومشجعي النادي، حيث ستمكن هذه الخدمة كافة أعضاء النادي من إدارة ولاعبين ومشجعين من إنشاء محافظ الكترونية مجاناً، مع إمكانية طلب إصدار بطاقة MasterCard المدفوعة مسبقاً تحمل شعار النادي ، ليتاح لمستخدم الخدمة إمكانية استعمال هاتفه النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويلات المالية الخاصة به، بما يشمل دفع الفواتير الشخصية، والتحويل المالي، وتسديد قيمة المشتريات مباشرة على أجهزة نقاط البيع دون الحاجة إلى التعامل بالنقد الورقي، فضلاً عن إمكانية الشراء الآمن عبر الإنترنت، والسحب النقدي من أجهزة الصرّاف الآلي.

وعلّق بكر العدوان، رئيس النادي الفيصلي قائلاً: “إن النادي يسعى لتمكين إدارة وأعضاء النادي من لاعبين وطاقم تدريبي ومشجعين من الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني والتي تعد مستقبل التعاملات النقدية”. وأضاف: “إن النادي يتطلع لتقديم المزيد من الخدمات العصرية للأعضاء، ويسعى للدخول في أي اتفاقية من شأنها مساعدتهم على مواكبة التغير والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم”.

من جانبه قال علي عبدالجبار، الرئيس التنفيذي لشركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”: “نسعى في شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS” إلى توفير الحلول والخدمات المبتكرة والآمنة، وإننا سعداء بالتعامل مع “النادي الفيصلي” وتقديم خدمة فريدة من نوعها إلى كافة أعضائه ومحبيه. تساهم التقنيات التي نقدمها، في تعزيز مكانة الشركة محلياً وإقليمياً، وترسيخ التزامها بتوفير الخدمات المبتكرة والحلول التكنولوجية العصرية”.