“الشرق الأوسط” وبنك الشفاء يوقعان مذكرة تعاون لتنفيذ برامج صحية

عمان – وقعت جامعة الشرق الأوسط اليوم مذكرة تعاون مع بنك الشفاء والصحة الأردني لتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات صحية تستهدف مختلف فئات المجتمع الأردني، وتعمل على رفع درجة الوعي الصحي لدى طلبة الجامعة .

الإتفاقية التي وقعت بحضور رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين ورئيس المجلس الإستشاري لبنك الشفاء العين الدكتور يوسف القسوس ، وقع عن الجامعة القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي ، وعن بنك الشفاء رئيس هيئته الإدارية السيد أشرف الكيلاني.

وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين، خلال حفل مراسم التوقيع، على التعاون الوثيق ما بين الجامعة والهيئة الإدارية لبنك الشفاء، منوها أن دعم مؤسسات المجتمع المحلي، ومساندة المبادرات الوطنية، هو ضمن الخطة الإستراتيجية التي تسير عليها جامعة الشرق الأوسط، ما يفضي إلى تنفيذ برامج خيرية إجتماعية خدماتية، تخدم مختلف شرائح المجتمع .

من جانبه شكر رئيس المجلس الإستشاري لبنك الشفاء العين الدكتور يوسف القسوس إدارة جامعة الشرق الأوسط على حفاوة الإستقبال وعلى ما تقدمه الجامعة من برامج وأنشطة إجتماعية تخدم طلبتها وتعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات وخاصة في المجال الصحي الذي يُعتبر القضية الأهم في العالم بعد إنتشار وباء كورونا.

بدوره، أشار القائم بأعمال رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، إلى أن جامعة الشرق الأوسط، تسعى إلى تقديم كل ما هو مفيد لطلبتها من خلال تنفيذ عددا من البرامج والأنشطة اللامنهجية في مختلف المجالات داخل أسوار الجامعة، مشددا على دور الجامعة في خدمة أبناء المجتمع المحلي، والعمل على تنمية مقدراته ومواهب أبنائه في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بقضايا الرعاية الصحية.

رئيس الهيئة الإدارية لبنك الشفاء أشرف الكيلاني قال إن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها اليوم مع جامعة الشرق الأوسط، جاءت بعد تنفيذ عدد من البرامج الصحية المُشتركة بين الجامعة وبنك الشفاء، والتي لاقت نجاحاً كبيراً، كان أهمها برنامج أعوان الشفاء الذي يضُم عدداً من طلبة جامعة الشرق الأوسط .

كما نوّه الكيلاني إلى ان توقيع الإتفاقية اليوم، هو دليل على وعي إدارة الجامعة بأهمية نشر الوعي الصحي بين طلبتها وبين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية فيها، ذلك أن التجارب السابقة والحالية في محاربة فيروس كورونا المُستجد أثبتت بأن معركتنا هي معركة وعي وإدارك .

وأشارت مدير عام بنك الشفاء الدكتورة نيفين أبو زيد إلى أن بنك الشفاء وضمن إستراتيجية عمله المُحكمة والتي يسعى لتطبيقها، يهدف من خلالها إلى التشبيك والتشاركية مع مختلف المؤسسات الرسمية والصحية والإجتماعية والتعليمية، وذلك بهدف تطوير الخدمات التي يُقدمها بنك الشفاء تحقيقاً للأمن الصحي الأردني .

وفي ختام حفل التوقيع، قدّم رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين، درع الجامعة التقديري لإدارة بنك الشفاء، كما تم إلتقاط الصور التذكارية بين الجانبين.